„In Weltklassemanier“ zum Matchwinner: St. Pauli feiert überragenden Vasilj

Die Nummer eins des FC St. Pauli hielt auch wie eine – und den fünften Sieg in Serie fest! Mit drei Glanzparaden sorgte Nikola Vasilj für drei Punkte und feierte mit dem 1:0 gegen Rostock sein viertes Zu-Null-Spiel in diesem Jahr. Der Keeper der Kiezkicker ist in Topform.

Ein klassischer Matchwinner war Vasilj nicht, aber ohne ihren Schlussmann hätten die Kiezkicker das hitzige Nordderby wohl nicht gewonnen. Mit Hand und Fuß hielt der 27-Jährige seinen Kasten sauber. Eindeutig ein Nordderby-Held. „Ich bin sehr glücklich mit diesem Spiel“, sagte Vasilj in den Katakomben des Stadions und strahlte: „Ich denke, es war eines meiner besten Spiele für St. Pauli.“

St. Pauli-Keeper Vasilj vereitelte drei Großchancen

Mit drei Großtaten hatte der Bosnier geglänzt. Zunächst lenkte er einen platzierten Schlenzer von Kai Pröger mit den Fingerspitzen an den Pfosten (13.) und verhinderte so den frühen Rückstand. In der Nachspielzeit der ersten Hälfe kratzte er einen Kopfball von Lukas Fröde von der Torlinie und versagte Hansa den Ausgleich.

„In Weltklassemanier“, wie Trainer Fabian Hürzeler lobte, parierte Vasilj per Fuß schließlich den Schuss von Ex-Kiezkicker John Verhoek in der 78. Minute. Es war die einzige echte Chance der Gäste in der zweiten Halbzeit, die am letzten Mann der Braun-Weißen verzweifelten.

Vasilj über Sieg gegen Rostock: „Mehr wert als drei Punkte“

Vasilj wusste, dass der Erfolg gegen den Erzrivalen von besonderer Bedeutung war. „Dieser Sieg ist mehr wert als drei Punkte. Das ist ein Derby“, betonte er. „Ich bin so stolz auf die Mannschaft, wie sie gekämpft und das 1:0 verteidigt hat.“

St. Pauli im Formhoch. „Die ganze Mannschaft ist stärker geworden – und ich auch“, so Vasilj. „Ich habe mich noch nie so gut gefühlt.“ Das sieht man.