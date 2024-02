Im Matsch vor Magdeburg: St. Pauli-Training erneut ohne Jackson Irvine

Nach seiner Rückkehr vom Asien-Cup fehlt St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine weiterhin beim Mannschaftstraining. Ein Startelf-Einsatz am Samstag beim 1. FC Magdeburg wird für den Australier damit zunehmend unwahrscheinlich. Auch sonst plagten den Tabellenführer Trainingssorgen.

Wer den Rasen auf St. Paulis Trainingsgelände an der Kollaustraße betrachtet, würde nicht auf die Idee kommen, dass sich dort ein Zweitligist – noch dazu der Spitzenreiter – auf kommende Spiele vorbereitet. Coach Fabian Hürzeler versuchte am Mittwoch, das Beste aus den widrigen Bedingungen zu machen und ließ auf dem lädierten Rasen viel und so gut es ging mit Ball trainieren. Muss ja – zumindest bis nächste Woche, wenn der FC nach Mallorca fliegt, um dort zu trainieren, und währenddessen ein Platz an der Kollaustraße erneuert werden soll.

Zoller trainiert, der Kapitän steht nicht auf dem Rasen

Stürmer Simon Zoller absolvierte den großen Teil der rund 95-minütigen Einheit am Mittwoch, einzig auf einige Spielformen verzichtete der Routinier und übte individuell. Kapitän Irvine fehlte dagegen wie schon am Dienstag auf dem Trainingsplatz, die Strapazen der Asien-Meisterschaft und ihre Nachwirkungen scheinen doch größer als zunächst gedacht.

Damit steigen die Chancen von Winter-Leihspieler Aljoscha Kemlein, der Irvine während des Asien-Cups auf der Sechserposition ersetzt hat, auch in Magdeburg zur ersten Elf zu gehören.