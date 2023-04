„Habe ich in England nie gesehen“: St. Paulis Afoloyan schwärmt von Hürzeler

Wohl dem Trainer, dessen Spieler ein solches Loblied über den eigenen Coach singen: Oladapo Afolayan sprach am Samstag vor dem Spiel gegen Heidenheim (1:0) bei Sport1 in den höchsten Tönen von Trainer Fabian Hürzeler.

„Für mich ist er herausragend“, schwärmte der englische Flügelflitzer, um zu erklären: „Er ist sehr intelligent und ein sehr taktischer Trainer“.

FC St. Pauli: Oladapo Afolayan mit Loblied auf Fabian Hürzeler

Zudem habe Hürzeler „eine genaue Vorstellung davon, was er will, wie sein Team spielen soll. Er ist sehr detailversessen und hat mir die Augen geöffnet.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Offiziell noch nicht“: St. Pauli und der schwere Umgang mit dem A-Wort

Seit er im Winter von den Bolton Wanderers kam, überzeugt Afolayan bei St. Pauli auf ganzer Linie. Was auch daran liegt, dass ihm Hürzeler einen neuen Blick auf das Spiel ermöglichte: „Er hat mir eine andere Seite des Fußballs gezeigt“, so Afolayan: „Eine, die ich vorher in England nie gesehen habe.“