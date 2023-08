Immer gute Stimmung bei St. Pauli? Hürzeler: „Wir brauchen Reibung“

Am Mittwoch erklärte St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj, die Stimmung in der Mannschaft sei seit seiner Ankunft im Jahr 2021 nie besser gewesen. Uneingeschränkt stehen lassen wollte Trainer Fabian Hürzeler die Worte seines Schlussmannes jedoch nicht. Stattdessen war es dem Übungsleiter ein Anliegen, eine ganz bestimmte Unterscheidung vorzunehmen.

Vasilj hatte es sicherlich gar nicht so kontrovers gemeint, wie es am Donnerstag diskutiert wurde. Und dennoch nutzte Hürzeler die Gelegenheit, um Werbung zu betreiben – für ein gesundes Maß an Auseinandersetzung statt grenzenloser Heiterkeit. So könne es „auch mal vorkommen, dass die Stimmung im Training nicht so gut ist. Mir ist es aber wichtig, dass sich die Spieler auch mal kritisieren“ erklärte Hürzeler: „Nur gute Stimmung führt nicht zum Erfolg. Wir brauchen auch Reibung.“

FC St. Pauli: Fabian Hürzeler warnt vor Düsseldorf

Anders verhalte es sich mit der internen Atmosphäre, diese gelte es, positiv zu gestalten. Bei St. Pauli mit Erfolg, findet Hürzeler: „Das ist schon etwas Besonderes. Es macht mir große Freude, hier zu arbeiten.“

Stimmung hin, Atmosphäre her – beides scheint bei St. Pauli zu stimmen, der Erfolg der vergangenen Wochen und Monate gibt ihnen recht. Gegen Düsseldorf soll daran angeknüpft werden. Es geht gegen ein Spitzenteam, das Hürzeler viel Respekt abnötigt: Die Fortuna trete „sehr reif“ auf, das Spiel werden entsprechend eine „Riesenherausforderung“.

Meistert St. Pauli sie, wäre die Stimmung ausgelassen – und Hürzeler hätte dann sicherlich auch nichts dagegen.