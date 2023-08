St. Pauli-Torwart Vasilj: Es gibt bei uns dieses Jahr keine Grüppchenbildung

Eine sensationelle Rückrunde, spielerisch durchweg überzeugende Auftritte in der Vorbereitung und nun in Kaiserslautern ein 2:1-Erfolg, der gezeigt hat, das man auch mental kaum zu knacken ist: Der FC St. Pauli ist eine der heißesten Aktien der Zweiten Liga. Das weiß auch Keeper Nikola Vasilj, der mit bemerkenswerten Worten von seinem Team schwärmt.

„Um ehrlich zu sein: Es ist mein drittes Jahr hier und ich glaube, es ist das beste Team“, lobte Vasilj seine Kollegen am Mittwoch. Er meint das jedoch nicht mal vordergründig sportlich. Vasilj geht es mehr um die Atmosphäre: „Wir haben diese Geschlossenheit in der Kabine, es gibt keine kleinen Gruppen, wie in den letzten zwei Jahren. Wir sind sehr geschlossen. Das gibt uns viel“, meint der Bosnier.

Vasilj dankt Torwarttrainer Knoop

Doch auch sportlich haben sich die Kiezkicker prächtig entwickelt, Vasilj selbst kann da ganz zuvorderst genannt werden. „Ich darf konstant spielen, in dieser Liga, das bringt dich auf ein neues Level“, erklärt der 27-Jährige seine Fortschritte, dem zudem die Arbeit mit Torwart-Trainer Marco Knoop, „die Entwicklung dieses anderen Spielstils mit viel Ball am Fuß“, viel gibt.

Ob der kollektive Fortschritt am Ende im Aufstieg mündet? Ausschließen möchte es Vasilj zumindest nicht: „Wer weiß? Vielleicht. Wir werden sehen, wo wir in der Zukunft stehen.“