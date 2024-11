0:2! Bittere Niederlage gegen Gladbach – St. Pauli bekommt die Grenzen aufgezeigt

Der FC St. Pauli findet gegen Borussia Mönchengladbach kaum ins Spiel und muss sich mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Plea (14.) und Kleindienst (44.) sorgen schon im ersten Durchgang für Klarheit. Bis zur Schlussphase können sich die Kiezkicker kaum nennenswerte Szenen herausspielen. Dann verpassen Guilavogui (74.), Irvine (86.) und Wahl (87.) den Anschlusstreffer. So bekommen die Boys in Brown die nächste Lehrstunde in der Bundesliga erteilt.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 3 Min Andreas Albers ersetzt Morgan Guilavogui in den letzten Sekunden.

90. + 2 Min Drei Minuten Nachspielzeit wurden übrigens angezeigt.

90. + 1 Min Stöger und Honorat kombinieren sich stark in den Hamburger Strafraum. Am Ende ist es Hauke Wahl, der den wichtigen Block setzt.

90. Min Letzter Wechsel bei Seoane. Rocco Reitz verlässt das Spielfeld und macht Platz für Sander.

88. Min Diese beiden Möglichkeiten hätten St. Pauli nochmal zurück ins Spiel gebracht. So steht weiterhin die Null auf der Anzeigetafel.

87. Min Und mit der anschließenden Ecke erspielen sich die Kiezkicker die nächste Reisen-Möglichgkeit. Saliaks will den zweiten Ball eigentlich aufs Tor bringen, rutscht aber weg. Deshalb rutscht das Leder auf Wahl durch, der es aber verpasst, aus vier Metern einzuschieben.

86. Min Jackson Irvine vergibt die nächste Megachance! Neuhaus verliert den Hamburger Kapitän aus den Augen. Der Australier kommt frei vor Nicolas zum Abschluss, setzt den Ball aber aus acht Metern zu zentral.

85. Min Treu legt bei seinem Schuss von der Strafraumkante alles rein, was er hat. Weil Friedrich noch den entscheidenden Block setzt, gibt es nur die Ecke.

84. Min Alexander Blessin zieht seinen zweiten Joker. Sinani darf nochmal ein paar Minuten sammeln. Für Carlo Boukhalfa ist vorzeitig Feierabend.

83. Min Kleindienst taucht frei vor Vasilj auf, scheitert allerdings am Schlussmann der Hamburger. Es wäre auch eine Abseitsposition gewesen.

82. Min Es sind zwei Bälle im Spiel, aber Guilavogui reagiert blitzschnell und drischt einen von beiden zurück auf die Tribüne. Allerdings bleibt der Ballbesitz bei der Borussia.

81. Min Die Schlussphase ist angebrochen und momentan sieht es nicht mehr nach einem Comeback der Kiezkicker aus. Vielleicht könnte ja ein Lucky Punch durch einen Standard zum Büchsenöffner werden.

80. Min Die in grün spielenden Hausherren setzen sich in der Hamburger Hälfte fest und sorgen mit einem Eckball für die nächste Chance. Friedrich kann seinen Versuch allerdings nicht aufs Tor bringen.

78. Min Neuhaus packt die beherzte Grätsche gegen Irvine aus und holt sich die Kugel. Allerdings scheint sich der Gladbacher Joker dabei selber ein wenig verletzt zu haben.

76. Min Honorat lässt einen Ball auf dem rechten Flügel ins Seitenaus laufen. Ziemlich sicher, dass der Gladbacher den bekommen hätte, wenn er voll durchgezogen hätte.

75. Min Die Hamburger Fans sind nach dieser Möglichkeit wieder voll da. Es ertönen wieder die ersten Gesänge aus dem Gästeblock, der lange Zeit ziemlich ruhig war.

74. Min Da ist die Großchance für Guilavogui! Treu schlägt eine präzise Flanke zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Nicolas ist aus seinem Tor geeilt, verschätzt sich allerdings. Mit dem Kopf setzt der St. Pauli_Stürmer den Ball knapp über den Kasten.

73. Min Boukhalfa holt den Freistoß heraus und zum ersten Mal kann Smith den Freistoß scharf vor das Tor bringen. Jedoch ist kein Vorbeikommen an Friedrich und Co.

71. Min Florian Neuhaus spielt den Steilpass auf Honorat und bekommt das Spielgerät im Sechzehner wieder zurückgelegt. Sein Schussversuch wird von Nemeth geblockt. Aber die Bogenlampe wird höchst gefährlich. Saliakas stört anschließend Stöger am zweiten Pfosten entscheidend und holt den Abstoß heraus.

70. Min Aus einer ähnlichen Position wie vor einigen Minuten bekommt wieder Eric Smith die Möglichkeit einen gefährlichen Freistoß vor das Tor zu bringen. Erneut ist Friedrich der Herr der Lüfte und köpft den Ball weg.

68. Min Alexander Blessin gönnt Erik Ahlstrand sein Bundesliga-Debüt. Der Mittelfeldspieler ersetzt Johannes Eggestein.

67. Min Diesmal hat Nemeth in der Zentrale den Blackout und die Fohlen holen sich das Spielgerät. Honorat schließt den Konter mit einem wuchtigen Fernschuss ab. Sein Versuch geht links am Tor vorbei.

66. Min Es gibt den Dreierwechsel bei der Borussia. Plea, Hack und Ullrich haben Feierabend. Neu im Spielsind Neuhaus, Chiarodia und Stöger.

65. Min Auf den Wechselbänken tut sich etwas. Gleich wird es auf dem Feld die nächsten Veränderungen geben.

64. Min Boukhalfa verpringt in zentraler Position der Ball. Das wäre eine gute Schussmöglichkeit gewesen, aber dem gebürtigen Freiburger machen technische Mängel das Leben schwer.

63. Min Bei Gladbach helfen alle mit, die Führung zu verteidigen. Auch Honorat und Kleindienst tauchen jetzt mal am und im eigenen Strafraum auf.

62. Min Ist das das Revanchefoul von Afolayan an Ullrich? Der Rechtsaußen kommt viel zu spät und räumt nur den Mann ab. Zu seinem Glück lässt der Unparteiische die Karten noch stecken.

61. Min Smith sieht Afolayan und chippt den Ball über die letzte Kette. Jedoch hebt der Schiedsrichterassistent die Fahne. Abseits.

60. Min Treu mit dem nächsten hohen Ball von der linken Seite. Wieder einmal findet der Ball nur den Kopf von Marvin Friedrich.

59. Min Weigl mit dem Foul an Irvine. Es gibt den Freistoß für den Kiezklub. Allerdings im Mittelkreis.

58. Min Boukhalfa wird am rechten Strafraumeck gefoult, doch es gilt zunächst der Vorteil für St. Pauli. Afolayan schlägt einen scharfen Flachpass ins Zentrum, wo Itakura den Fuß hinhält und den Ball nach außen weg befördert.

57. Min Im Zweikampf mit Friedrich hat Eggestein keine Chance. Gegen den Innenverteidiger konnte der Hamburger Torjäger bislang kaum ein Duell gewinnen.

56. Min Nemeth prescht mit dem Ball am Fuß in die gegnerische Hälfte vor und schickt Philipp Treu. Der wird von Lainer abgegrätscht und Nicolas begräbt die Kugel unter sich.

55. Min Aus halbrechter Position nimmt sich Eric Smith der Sache an. Seine Hereingabe gerät allerdings viel zu kurz. So kann Gladbach die Situation ohne Not bereinigen.

54. Min Ullrich trifft Afolayan mit der offenen Sohle am Schienbein. Es gibt Gelb für den Gladbacher und eine aussichtsreiche Freistoßposition für die Boys in Brown.

52. Min Plea dribbelt sich im Hamburger Strafraum bis an die Grundlinie durch und flankt schließlich in die Mitte. Vasilj macht sich ganz lang und packt noch rechtzeitig zu.

50. Min Diese Aktion könnte sich aber als Weckruf erweisen. Mit Tempo kann man Friedrich definitiv Probleme bereiten.

49. Min Ganz brenzlige Situation am Gladbacher Strafraum. Afolayan läuft Friedrich weg, der von hinten zur Grätsche ansetzt. Mit der Fußspitze trifft er eventuell noch den Ball, aber das sieht verdächtig nach Elfmeter aus. Aber auch nach der VAR-Überprüfung bleibt die Entscheidung bestehen. Kein Foul des Innenverteidigers.

48. Min Gladbach kontert und Kleindienst bleibt ein Aktivposten. Honorat sieht in der Mitte Plea, der nochmal auf den mitgelaufenen Ullrich durchsteckt. Weil der Linksverteidiger mit seinem 1. Kontakt die Aktion ausbremst, kommen zwei Hamburger hinter den Ball. Der Schuss geht aus 14 Metern über die Latte.

47. Min Nicolas wartet lange und spielt im letzten Moment den Ball über die erste Pressinglinie. Auf der Tribüne dürfte so manch ein Zuschauer tief durchgeatmet haben.

46. Min Einwurf für St. Pauli, aber Eggestein kann den nicht verarbeiten und es gibt den Einwurf an der Mittellinie. Diesmal allerdings für Borussia Mönchengladbach.

Anpfiff 2. Halbzeit

Wenn der FC St. Pauli so weitermacht, wird das eine ganz schwierige Aufgabe im zweiten Durchgang. Die Kiezkicker agieren viel zu passiv und bekommen nach vorne kaum Entlastungsangriffe zustande. Und wenn mal jemand durchbrechen kann, fehlt es an weiteren Angeboten. Alexander Blessin muss dringend die richtigen Worte an seine Mannschaft finden.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 2 Min Für St. Pauli geht es jetzt nur noch darum, sich irgendwie in die Kabine zu retten.

45. + 1 Min Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

45. Min Borussia Mönchengladbach spielt zielstrebig nach vorne und zeigt St. Pauli die Grenzen auf. Hack bekommt nur Begleitschutz und spielt den Ball in den Lauf von Tim Kleindienst. Nemeth steht zu tief und hebt das Abseits auf. Kleindienst läuft Smith davon und überlupft Vasilj zum 2:0 aus Gladbacher Sicht. Der Treffer zählt erst nicht wegen einer vermeintlichen Abseits-Stellung. Doch weil VAR Günter Perl sich meldet, steht das Tor nach einer kurzen Überprüfung.

44. Min Tor für Borussia Mönchengladbach! Kleindienst wird zum Künstler

43. Min Risikoball von Nicolas auf Reitz in die Doppeldeckung direkt vor dem eigenen Strafraum. Der Angespielte löst es schließlich hervorragend und befreit sich aus der Situation. Allerdings nicht ohne Wink an seinen Torhüter.

42. Min Nemeth findet keine andere Lösung, als den Ball wieder lang nach vorne zu schlagen, um sich aus dem Druck zu befreien. Wieder ist die Kugel weg.

41. Min Schritt für Schritt spielt sich jetzt die Borussia in die Hamburger Hälfte. Friedrich baut das Spiel hinter der Mittellinie auf und findet schließlich Plea im vordersten Drittel. Weiter geht es aber nicht nach vorne.

40. Min St. Pauli bekommt jetzt ein bisschen mehr Ballbesitz gegönnt. Immer wieder läuft der Ball zwischen der Abwehrreihe hin und her, um Lücken im Defensivverbund der Gladbacher aufzureißen. Noch wollen sich die aber nicht auftun.

39. Min Treu verlagert das Spiel auf die rechte Seite, wo Afolayan in den Strafraum eingelaufen ist. Mit dem ersten Kontakt legt der ab für Jackson Irvine. Aber wieder ist ein Gladbacher Bein dazwischen.

37. Min Treu möchte das Spiel mit einem Einwurf schnell machen, aber er findet keine Mitspieler. So geht es wieder hinten herum.

36. Min Alexander Blessin guckt an der Seitenlinie nicht wirklich zufrieden. In seinem Kopf dürften die ersten Gedanken vor sich gehen.

35. Min Diesmal muss der Engländer hinten aushelfen und den Gladbacher Angriff ausbremsen. Gute Aktion des Rechtsaußen.

34. Min Afolayan taucht mit dem Ball am Fuß an der Grundlinie auf, kann dann aber gegen vier Gladbacher nichts alleine ausrichten.

33. Min Der Ball auf Plea ist sehr gut gespielt, aber Nemeth hat den Braten gerochen und ist wieder durchgelaufen. Ganz souverän spielt er den Ball zurück auf Nikola Vasilj.

32. Min Eggestein kommt zu spät gegen Ullrich und trifft den Gladbacher, der mehr daraus macht, leicht am Schienbein. Freistoß für die Hausherren.

31. Min St. Pauli hat einen Eckball, kann allerdings wieder keine Gefahr darüber entwickeln. In der Mitte springt Friedrich am höchsten und wehrt die Hereingabe von Smith ab.

30. Min Johannes Eggestein holt den Einwurf gegen Reiz heraus. Ein kleines Erfolgserlebnis für den bislang eher blassen Stürmer.

28. Min Kleindienst dribbelt an und bedroht dien Strafraum von Nikolas Vasilj. Sein Steckpass auf Reitz bleibt in der Abwehr des Kiezklubs hängen.

27. Min Reitz wird von Plea technisch höchst anspruchsvoll geschickt. Der Ball gerät ein bisschen zu weit und Nemeth ist als erster dran.

26. Min Hauke Wahl wird schmerzhaft an der Wade getroffen und bleibt kurz liegen. Es kann aber weitergehen.

25. Min Robin Hack zieht nach innen und probiert es aus der Distanz. Sein Schuss trifft er aber nicht richtig und so muss Vasilj nur abtauchen und kann den Ball festhalten.

23. Min Das waren jetzt einige Wirkungstreffer in kurzer Zeit. St. Pauli muss offensiv wieder für Entlastung sorgen.

22. Min Lainer fügt sich direkt offensiv ein und schießt Treu aus nächster Nähe ab. Da muss der Hamburger erstmal durchatmen.

21. Min Was für eine Rettungstat von Nemeth! Der Hamburger Innenverteidiger, der für den verletzten Karol Mets in die Startelf gerutscht ist, sichert für den Moment den derzeitigen Spielstand. Plea ist auf und davon, umkurvt Vasilj und will den Ball im leeren Tor unterbringen. Nemeth ist aber durchgesprintet und rettet mit der Grätsche, bevor das Leder im Tor landet.

20. Min Es gibt den ersten Wechsel auf Seiten der Gastgeber. Scally muss das Spielfeld verlassen, nachdem er wohl die Nachwirkungen eines Zusammenstoßes mit Treu spürt. Die beiden waren mit den Köpfen zusammengerauscht. Für ihn kommt Lainer ins Spiel.

18. Min Nicolas kann eine Flanke von Saliakas nicht festhalten und der Ball prallt ihm eineinhalb Meter nach vorne. Allerdings lauerte kein Hamburger im Fünfmeterraum und konnte den Patzer ausnutzen.

17. Min Wahl gewinnt das Laufduell mit Hack. Wichtig, ansonsten hätte der Gladbacher wohl aussichtsreiche Strecke vor sich gehabt.

16. Min Jetzt muss St. Pauli eine Reaktion zeigen. Ein Gegentor hat man in dieser Saison schon häufiger kassiert. Die Situation sollte also bekannt sein.

15. Min Erneut bekommt St. Pauli einen Standard nicht gut verteidigt. In der Mitte verliert Irvine das Kopfballduell mit Friedrich, der auf Alassane Plea verlängert. Am linken Fünfereck nimmt der Franzose den Ball direkt mit dem Oberschenkel und befördert das Spielgerät an Vasilj vorbei in die Maschen.

14. Min Tor für Borussia Mönchengladbach! Plea murmelt ihn rein

13. Min Mit einer Faust lenkt Vasilj den Ball über alle anderen Hinweg. Allerdings wieder auf Kosten eines erneuten Eckballs.

12. Min Die Fohlen übernehmen Stück für Stück das Kommando. Es gibt den nächsten Eckball für die Seoane-Truppe.

11. Min Die anschließende Ecke segelt durch bis auf den zweiten Pfosten. Dort hat sich Itakura davongeschlichen und versucht den Ball mit der Direktabnahme ins Tor zu drücken. Der Aufsetzer geht aber knapp über die Latte.

10. Min Die Borussia bekommt den Freistoß im Halbfeld zugesprochen und holt damit den Eckball heraus.

9. Min Guilavogui flankt von links in den Fünfmeterraum, aber Ullrich ist ganz abgebrüht und legt die Hereingabe mit der Brust zu Nicolas zurück.

8. Min Plea möchte Rocco Reitz in den Hamburger Strafraum schicken, aber das Timing stimmt nicht ganz. So rollt der Ball in die Hände von Nikola Vasilj.

7. Min Honorat hat die erste Gladbacher Torannäherung auf dem Fuß. Der Rechtsaußen bringt den Ball mit viel Zug in die Box, doch wie zuvor bei Jackson Irvine fehlt auch jetzt ein mitgelaufener Teamkamerad.

6. Min Treu und Guilavogui klauen Scally den Ball, doch dann foult der Franzose seinen eigenen Mitspieler. So ist die Kugel wieder weg.

5. Min Carlo Boukhalfa mit dem Beinschuss gegen Honorat. Doch erneut bleibt dieser Angriff ohne Wirkung.

4. Min Treu zieht ins Zentrum und leitet damit den Hamburger Angriff ein. Irvine weicht dafür auf den Flügel aus und bringt die Flanke ins Zentrum. Allerdings findet er dort keinen Abnehmer.

3. Min Die Boys in Brown pressen mal höher an und gewinnen auch den Ball. Jedoch noch ohne Ertrag nach vorne.

2. Min Nikola Vasilj muss zum ersten Mal eingreifen. Robin Hack schickt Plea steil. Vasilj ist aus seinem Tor geeilt und ist als erster am Ball.

Min Der erste Ballbesitz gehört den Gastgebern. St. Pauli attackiert ab dem Mittelkreis.

Anpfiff