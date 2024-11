Nikola Vasilj hat keine guten Erinnerungen an ihn. Gleich zwei Treffer schenkte Tim Kleindienst dem St. Pauli-Keeper vergangene Woche ein, als dieser das Tor der bosnischen Nationalmannschaft hütete. Der 29-jährige Kleindienst ist in anderthalb Jahren vom Zweitliga-Goalgetter zum aktuellen DFB-Topstürmer aufgestiegen. Am Sonntag muss Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli versuchen, seine Kreise so weit wie möglich einzuschränken. Was Hoffnung macht: In der Vergangenheit hat dies erstaunlich gut geklappt. Die MOPO erklärt, wie St. Pauli Kleindienst stoppen kann – und hat sich Rat geholt bei einem ehemaligen Mitspieler: Torsten Mattuschka.