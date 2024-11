Der FC St. Pauli ist angekommen in der Bundesliga. Ausgerechnet eine Niederlage hatte das noch einmal unterstrichen. Der große FC Bayern München, der vor dem Spiel am Millerntor eine Pflichtspiel-Torquote von 3,4 aufzuweisen hatte, schenkte den Kiezkickern nur dank eines Geniestreichs von Jamal Musiala ein Törchen ein. Wer gegen den Branchenriesen besteht, der muss sich vor niemandem in der Liga fürchten. Einerseits. Andererseits zeigte sich in den vergangenen Wochen auch, dass der FC St. Pauli einen enormen Aufwand für seine Tore betreiben muss. Dass es im Winter noch neue Spieler braucht, hängt aber an zwei Dingen, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.