„Gefühlt fünf Punkte weniger“: Schultz sauer nach verspieltem Sieg in Sandhausen

Die Schauspielerei ist Timo Schultz‘ Sache nicht. St. Paulis Coach macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, im Erfolgsfall nicht, nach einem bitteren Nackenschlag ebenso. Und so gab er sich auch gar keine Mühe zu verbergen, wie tief der Stachel saß nach dem Last-Minute-Ausgleich des SV Sandhausen.

„Es fällt mir heute schwer“, begann er seine Analyse, „aber das kann glaube ich jeder verstehen nach dem Spielverlauf.“ Er empfinde eine große Enttäuschung, aber er da sei er nicht alleine, „das ist bei allen so“. Wobei auch alle seine Schäfchen mitbekommen haben dürften, dass ihr Hirte einen ziemlich dicken Hals hatte. „Man sagt zwar immer, ich bin norddeutsch-unterkühlt, aber wenn ich mal enttäuscht oder sauer bin, dann kann man das den Jungs auch mal zeigen.“

FC St. Pauli: Timo Schultz nach Remis in Sandhausen angefressen

Gefühlt habe man nicht einen Zähler geholt, sondern es seien St. Pauli welche abgezogen worden. „De facto ist es ein Punkt mehr, gefühlt sind es fünf weniger. Dieses Spiel nicht zu gewinnen …“, sagte er und schüttelte ungläubig den Kopf. Natürlich habe man sich das vor allem selbst zuzuschreiben, „aber so spät den Ausgleich noch zu kriegen, das muss man erstmal verarbeiten“.

Aber es hilft nichts, „damit müssen wir umgehen. Wir werden uns sicher ein, zwei Tage ärgern, aber wir werden trotzdem, wenn ich die Zeitung am Dienstag aufschlage, 53 Punkte haben und ein geiles Spiel vor der Brust gegen Darmstadt.“ Die Ausgangsposition sei weiterhin gut, wenngleich sie deutlich besser hätte sein können nach dem Gastspiel in Sandhausen …

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Noten: Nur zwei Profis überzeugen in Sandhausen

Ein Auswärtspiel, bei dem St. Pauli eben auch einiges an Defiziten offenbarte. „Wir müssen auch gucken, was wir besser machen können“, sagte Schultz, „denn eins ist klar: Mit so einer Leistung werden wir in den nächsten Spielen nicht so viel holen“.