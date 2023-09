St. Paulis Derby-Held soll Ex-Partnerin überfallen haben

Benedikt Pliquett hat beim Derby 2011 den FC St. Pauli zum Sieger gemacht und ging mit seinem „Kung-Fu-Tritt“ gegen die Eckfahne in die Club-Geschichte ein. In der Corona-Krise sorgte er immer wieder für negative Schlagzeilen. Nun der nächste Skandal um den 1,99-Meter-Mann: Er soll seine Ex-Partnerin überfallen haben.

Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Dem Medienbericht zufolge soll er in der Nacht zu Mittwoch in Hamburg seine Ex-Partnerin verfolgt haben. Er soll in einem Smart unterwegs gewesen sein – genauso wie sie und ihr neuer Freund.

Als die Frau um 0.30 Uhr beim Hemmingstedter Weg (Groß Flottbek) anhielt, soll Pliquett die Tür ihres Autos aufgerissen haben. Sie soll daraufhin ihrem neuen Freund zugerufen haben, wegzulaufen – damit ihm nichts passiere.

Benedikt Pliquett soll Ex-Partnerin überfallen und mit Handtasche geflohen sein

Der 38-Jährige soll laut „Bild“ seine Ex-Partnerin aus dem Smart gezerrt, den Zündschlüssel abgezogen und das Auto abgeriegelt haben und samt ihrer Handtasche zu seinem Wagen geflüchtet sein.

Der neue Freund von Pliquetts Ex soll laut „Bild“ die Polizei alarmiert haben, die den ehemaligen Derby-Helden telefonisch erreichen konnte, nachdem die Frau den Beamten die Handynummer gab. Pliquett soll daraufhin zurück zum Tatort zurückgekommen sein und die Handtasche und Autoschlüssel zurückgegeben haben. Laut dem Medienbericht soll nun die Hamburger Kriminalpolizei gegen den Ex-St. Pauli-Spieler ermitteln.

Benedikt Pliquett verwandelte Sex-Shop in Supermarkt – Behörde griff ein

Benedikt Pliquett sorgte während der Corona-Pandemie mit mehreren Aktionen für Aufsehen: Der Ex-Bundesliga-Star betreibt auf St. Pauli neben drei Sex-Shops die Kult-Kneipe „Alkotheke“ – und in dieser eröffnete er eine Teststation. Einen seiner Läden verwandelte er in einen Supermarkt – der jedoch von der Behörde wieder geschlossen wurde.

2021 soll er während des Lockdowns eine Party in einem seiner Erotik-Läden veranstaltet haben: Die Polizei räumte die Feier mit 65 Menschen in der Boutique „Darkside Boutique Hustler“.

Die Boutique von Benedikt Pliquett wurde von der Polizei geräumt. WITTERS Die Boutique von Benedikt Pliquett wurde von der Polizei geräumt.

Im gleichen Jahr wurden nach MOPO-Informationen bei einer Razzia in der Wohnung vom Ex-Fußballprofi am Hans-Albers-Platz neben einer hohen Summe Bargeld auch größere Mengen Drogen gefunden. Es handelte sich offenbar um Ecstasy-Tablette und einige Gramm Kokain.

Ein Einsatzbus der Polizei vor dem Sex-Shop des Ex-St.-Pauli-Keepers: Die Polizei fand in seiner Wohnung Drogen. Marius Roeer Ein Einsatzbus der Polizei vor dem Sex-Shop des Ex-St.-Pauli-Keepers: Die Polizei fand in seiner Wohnung Drogen.

Der 1,99-Meter-Hüne stand in den Jahren 2004 bis 2013 zwischen den Pfosten der Braun-Weißen. Pliquett absolvierte für die Kiezkicker über 100 Spiele in der ersten und zweiten Mannschaft, bevor er im Sommer 2016 seine aktive Karriere beendete.

Der Derby-Sieg 2011 ging in die Club-Geschichte des FC St. Pauli ein. Pliquett trat nach dem Erfolg gegen die HSV-Eckfahne – das Foto hat noch heute Legenden-Status. (elu)