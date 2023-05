Ex-Kiezkicker dabei: Große Abschieds-Gala bei St. Pauli-Spiel in Kiel

Das Saisonfinale ist immer auch die Zeit großer Abschiedsemotionen. Besonders ausgiebig werden diese am Freitag im Holstein-Stadion vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli ausfallen. Für gleich zehn Profis der „Störche“ wird es das letzte Spiel vor heimischer Kulisse sein – darunter auch zwei Ex-Kiezkicker.

Einer davon: Robin Himmelmann. Den 34-Jährigen holten die Kieler im Januar aus der Vereinslosigkeit, gegen Mitte der Rückrunde sicherte er sich den Stammplatz zwischen den Pfosten. Die Option, den Vertrag mit Himmelmann, der zwischen 2012 und 2021 insgesamt 184 Spiele für St. Pauli machte, ließ die KSV verstreichen.

Holstein Kiel: Letztes Heimspiel für Robin Himmelmann und Fin Bartels

Ob Trainer Marcel Rapp dem Schlussmann am Freitag einen letzten Auftritt im Holstein-Stadion gönnen wird, ist bereits entschieden, publik wollte Rapp seine Wahl am Mittwoch aber noch nicht machen.

Etwas länger liegt die Zeit auf dem Kiez bei Fin Bartels zurück. Der 36-Jährige beackerte die Offensivflügel bei St. Pauli zwischen 2010 und 2014 (122 Spiele). Zuletzt lief er drei Jahre in Kiel auf, wo seine Karriere in der Jugendzeit bereits begann (2002 bis 2007) – und nun auch ihr Ende findet. Nach dieser Saison hängt Bartels seine Schuhe an den Nagel.

Bartels über St. Pauli: „Unglaublich gut“

„Für mich ist die Konstellation perfekt. Die Vergangenheit trifft auf die Gegenwart. Das ist ein schöner Abschluss“, erklärt Bartels mit Blick auf den Gegner aus Hamburg gegenüber Kieler Vereinsmedien. In den 90 Minuten auf dem Platz ruht die positive Verbindung zum Kiezklub jedoch: „Wir werden natürlich Vollgas geben, um auch nochmal einen Dreier einzufahren“, verspricht Bartels, schließlich spiele St. Pauli „unglaublich guten Fußball“, entsprechend wolle man dem Gegner „den Spaß nehmen“.

Neben den beiden Kickern mit St. Pauli-Vergangenheit könnte am Freitag auch einer mit braun-weißer Zukunft verabschiedet werden. Hauke Wahl, der seinen auslaufenden Vertrag in Kiel nicht verlängert, ist ein heißer Anwärter auf einen Wechsel ans Millerntor.

Geht es nach Kiel-Coach Rapp, können sich die St. Pauli-Fans – so es denn so kommt – auf einen Spieler mit „strategischen Fähigkeiten“ freuen, der „einen Blick für das große Ganze“: „Man kann immer mit ihm reden, nicht nur über Dinge auf dem Fußballplatz, sondern auch außerhalb.“