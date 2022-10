Entscheidung gefallen: Medic-Operation an der Schulter schon am Montag

„Wie das genau weitergeht in den nächsten Tagen und Wochen, das werden wir jetzt abklären“, hatte St. Paulis Trainer Timo Schultz am Freitag auf der Pressekonferenz bezüglich der maladen Schulter von Innenverteidiger Jakov Medic gesagt.

Es galt noch zu klären, wann der Kroate operiert werden würde. Dass ein Eingriff vonnöten ist, das war schon abzusehen. Inzwischen herrscht Gewissheit, Medic kommt bereits am Montagmorgen unters Messer. Das bestätigte Schultz nach dem Spiel in Bielefeld und gab einen Ausblick: „Er wird auf jeden Fall nicht mehr vorm Winter zurückkommen.“

Medic‘ OP an der Schulter: Ausfall wohl bis Januar

Was das Ausmaß noch nicht allzu konkret beschreibt, denn: Die WM-Pause beginnt schon in drei Wochen. Bis Medic wieder in den Vollkontakt gehen kann, dürfte deutlich mehr Zeit vergehen, ein Anhaltspunkt ist hier eher der Januar. Eine genauere Prognose wird sich aber erst nach der Operation stellen lassen, weil sich die Ärzte hiervon noch mehr Erkenntnisse erhoffen als von den bisherigen MRT-Bildern.

Medic hatte sich die Verletzung in der Schlussphase des Derbys gegen den HSV zugezogen und die Partie trotz Schmerzen bis zum Ende gespielt.