Böse News: St. Paulis Innenverteidiger haben Winterpause

Die Vorahnungen waren trübe und erfuhren nun eine endgültige Bestätigung: Der FC St. Pauli muss für den Rest der Hinrunde auf sein etatmäßiges Innenverteidiger-Duo verzichten.

Jakov Medic hatte sich bekanntlich beim Derbysieg gegen den HSV durch einen Sturz an der Schulter verletzt, durchlief zahlreiche Untersuchungen. Das Ergebnis ist aus St. pauli-Sicht nicht wirklich erbaulich. „Bei Jakov sieht es so aus, dass es die Schulter dann doch etwas mehr erwischt hat, als wir gehofft hatten“, klärte Trainer Timo Schultz auf. „Wie das genau weitergeht in den nächsten Tagen und Wochen, das werden wir jetzt abklären.“

St. Paulis Jakov Medic vor OP, David Nemeth erst in 2023 wieder dabei

Grundsätzlich aber müsse man davon ausgehen, „dass er operiert werden muss“. Offen ist lediglich, ob das jetzt sofort geschieht oder erst nach der Saison. Da wären die Ärzte jetzt gerade dabei, eine Entscheidung zu fällen. Und auch die Prognose für David Nemeth ist eher düsterer Natur: „Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr nochmal spielt“, sagte Schultz über den Österreicher, der beim 1:2 in Braunschweig schon nach zehn Minuten wegen Adduktorenproblemen hatte ausgewechselt werden müssen.

Das könnte Sie auch interessieren: Fazliji spielt sich in den Fokus

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass zumindest bis Mitte November Adam Dzwigala und Betim Fazliji im Abwehrzentrum gesetzt sind, je nach Spielsystem mit Eric Smith zwischen ihnen.