An Haalands Seite: Ex-St. Pauli-Kicker Östigard feiert Karriere-Höhepunkt

An Willen hat es ihm nie gemangelt, der unbändige Ehrgeiz hat Leo Östigard auch in seiner Zeit beim FC St. Pauli ausgezeichnet und ihm ein hohes Ranking bei den Fans beschert. Am Freitagabend nun nahm der Innenverteidiger die nächste Hürde auf dem Weg, sich in Europas Erstliga-Fußball zu behaupten.

Beim 2:0 im Testspiel in Oslo gegen die Slowakei feierte der 22-Jährige sein Debüt in Norwegens A-Nationalmannschaft. Östigard stand an der Seite seines Kumpels Erling Haaland (traf zur Führung) in der Startelf und spielte komplett durch. In Mats Möller Daehli kam später noch ein weiterer ehemaliger St. Paulianer zum Einsatz, der jetzige Nürnberger legte Martin Ödegard das Tor zum Endstand auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Karriere-Knick bei Finn Ole Becker

Östigard steht bekanntermaßen inzwischen beim CFC Genua in Italiens Serie A unter Vertrag. Und abgesehen von einem Platzverweis aus der Partie gegen Jose Mourinhos AS Rom läuft es dort ausgesprochen gut für ihn. In den vergangenen acht Partien gab es für den Abstiegskandidaten lediglich zwei Gegentreffer, sogar gegen die Roma, Inter Mailand und Atalanta Bergamo stand am Ende die Null. Am vergangenen Wochenende gab es dann auch endlich den ersten Sieg beim 1:0 gegen den FC Turin – trotz Östigard. Denn der war schon nach 24 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geflogen …

Ex-Kiezkicker Christian Conteh und Ersin Zehir feiern mit Dordrecht einen ganz wichtigen Sieg

Eine Niveauetage tiefer und in einem anderen Land etablieren sich derzeit zwei andere Ex-Kiezkicker. Am Freitagabend feierten Ersin Zehir und Christian Conteh mit dem 3:1 gegen ADO Den Haag den nächsten wichtigen Sieg mit dem FC Dordrecht in der 2. Liga der Niederlande. Zehir agierte über die komplette Distanz im zentralen Mittelfeld, Conteh erzielte seinen bereits vierten Saisontreffer und durfte nach 65 Minuten raus. Dordrecht hat durch den Sieg die Abstiegsränge zwischenzeitlich verlassen.