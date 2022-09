Ein ehemaliges St. Pauli-Trio ist noch ohne neuen Verein

Nun sind sie also doch noch alle irgendwo untergekommen. Mit Christopher Buchtmann (VfB Oldenburg), Simon Makienok (AC Horsens) und zuletzt Sebastian Ohlsson (IFK Göteborg) haben auch die letzten Profis, die im Sommer beim FC St. Pauli gehen mussten, einen neuen Klub gefunden. Andere ehemalige Kiezkicker hingegen suchen weiterhin einen neuen Arbeitgeber.

Jan-Marc Schneider war in der vergangenen Saison noch Teamkollege von Manolis Saliakas bei PAS Giannina in der ersten Liga Griechenlands. Der Stürmer, der den Kiezklub anno 2019 gen Jahn Regensburg verlassen hatte, wusste dabei durchaus zu überzeugen, absolvierte 32 Partien in der vergangenen Saison, erzielte vier Treffer. Dennoch erhielt der 28-Jährige keinen Folgevertrag. Und bisher ist Schneider nach seiner Rückkehr nach Hamburg noch nicht fündig geworden, was einen neuen Job betrifft.

Auch Ex-St. Pauli-Keeper Himmelmann ohne Verein

Damit ist er nicht alleine. Zwischenzeitlich war Schneider Mitglied einer Trainingsgruppe ehemaliger St. Paulianer, die sich im Sommer zwecks Erhaltung der Fitness zusammengetan und auf dem Gelände des SC Sperber gemeinsam gearbeitet hatte. Neben Buchtmann und Rico Benatelli (jetzt Austria Klagenfurt) zählte auch Robin Himmelmann dazu. Dessen Kontrakt bei KAS Eupen in Belgien war ebenfalls nach der vergangenen Serie ausgelaufen. Und wie Schneider ist der inzwischen 33 Jahre alte Keeper noch ohne Anschlussverein.

Etwas überraschend zählt auch Ersin Zehir zur Fraktion der Suchenden. Der 24-Jährige war im Sommer 2021 vom VfB Lübeck nach Antalyaspor in die Türkei gewechselt, wo er – so stand es zumindest zu lesen – eine Art Rentenvertrag bis 2026 unterzeichnete. Nach nur zwei Einwechslungen in der Süper Lig wurde vor fünf Wochen seine Verpflichtung von Tuzlaspor vermeldet. Doch im Kader des Zweitligisten taucht sein Name nicht auf, stattdessen wird er auf „transfermarkt.de“ als vereinslos geführt.