Erfolgserlebnis für Vasilj: Spielt St. Paulis Torhüter bald gegen Deutschland?

Die Nationalmannschaft Bosnien und Herzegowinas hat sich den vorzeitigen Aufstieg in die Liga A der Nations-League, also das höchste Klassement des Wettbewerbs, gesichert. Die Mannschaft um St. Pauli-Torhüter Nikola Vasilj besiegte im fünften von sechs Gruppenspielen Montenegro mit 1:0 (1:0) und ist nicht mehr von der Spitze der Gruppe 3 von Liga B zu verdrängen.

Das entscheidende Tor im Bilino Polje-Stadion erzielte der gebürtige Hamburger Ermedin Demirovic (45.+1). Vasilj stand, wie bei den vorangegangenen vier Spielen, nicht im Tor, sondern saß auf der Bank. Der 26-Jährige absolvierte sein fünftes und bisher letztes Länderspiel bei einem Test gegen Luxemburg im März 2022 (1:0). Am Montag trifft Bosnien und Herzegowina im abschließenden und tabellarisch für das Team unbedeutenden Gruppenspiel auf den Tabellenletzten Rumänien – Rotation und Spielzeit für Vasilj gut möglich.

Dzeko, Pjanic und Co. steigen in der Nations League auf

Für das Land ist es bereits der zweite Aufstieg aus dem B-Klassement. Im ersten Jahr der Nations League hatte sich Bosnien und Herzegowina dort gegen Österreich und Nordirland durchgesetzt, war danach aber gegen Italien, die Niederlande und Polen chancenlos und wieder abgestiegen.

Durch den erneuten Aufstieg könnte die Mannschaft um Vasilj, den Ex-ManCity-Star Edin Dzeko und den ehemaligen Juve-Regisseur Miralem Pjanic, in der nächsten Spielzeit der Nations League auf Deutschland treffen, das nach der Niederlage Englands gegen Italien sicher in der höchsten Liga verbleibt.

Am Samstag steht außerdem für Betim Fazliji und den Kosovo ein richtungsweisendes Spiel an, nämlich das gegen Nordirland (18 Uhr). Nur mit einem Sieg wahren sich die Kosovaren die rechnerische Chance auf den Aufstieg aus Liga C in Liga B; dafür sind sie aber auf Niederlagen Griechenlands am Samstag gegen Zypern (20.45 Uhr) und am Dienstag gegen Nordirland und einen eigenen Erfolg gegen Zypern, ebenfalls am Dienstag, angewiesen. Mit einem Sieg gegen Nordirland wäre zumindest aber der Klassenerhalt gesichert. Der ebenfalls nominierte Leart Paqarada verpasst die Spiele verletzt.