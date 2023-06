Doch kein Wechsel? St. Pauli-Zukunft von Boukhalfa hängt an einer anderen Personalie

Der Zeitpunkt naht, ist aber noch nicht gekommen. Weil sich Betim Fazliji mit der Nationalmannschaft des Kosovo auf Reisen befindet und am Montag noch ein Spiel gegen Belarus hat, kann seine Rückkehr zum FC St. Gallen noch nicht offiziell gemacht werden. Es hakt nur noch an Unterschriften, das Problem sollte aber spätestens Mitte kommender Woche behoben sein.

Fazlijis Abgang ist also nahezu sicher, der von Carlo Boukhalfa nicht. Und es gibt durchaus einen Zusammenhang zur Zukunft des ehemaligen Regensburgers, der in seiner ersten Saison auf dem Kiez nur eine kleine Nebenrolle gespielt hatte: Mit Fazliji würde auch ein direkter Konkurrent Boukhalfas im Kampf um die Sechser-Position wegfallen.

Boukhalfa wird am Montag beim St. Pauli-Training erwartet

Es liegt also auch am Profi selbst, ob ihm der Durchbruch noch gelingt. Boukhalfa wird auf jeden Fall am Montag mit den Kollegen zusammen das Training aufnehmen. „Im Verlauf der Vorbereitung werden wir sicher mehr Klarheit über Carlos Rolle bei uns bekommen“, erklärte Bornemann.

Mit anderen Worten: Der 24-Jährige wird seine Chance bekommen. Nutzt er diese, werden die Gedanken über einen Vereinswechsel obsolet.