Dieses Programm plant St. Pauli zum Freundschaftsspiel gegen Hapoel Tel Aviv

Für Fabian Hürzeler und seine Mannen ist es der letzte Härtetest vorm Saisonauftakt am nächsten Samstag in Kaiserslautern. Aber wenn morgen um 15 Uhr am Millerntor das Spiel des FC St. Pauli gegen Hapoel Tel Aviv angepfiffen wird, ist es mehr als nur eine sportliche Generalprobe.

Die Kulisse wird auf jeden Fall den passenden Rahmen zum Gesamtevent bieten. Rund 10.000 Besucher:innen erwartet der Kiezklub, und entgegen den sonstigen Gepflogenheiten wird auch die aktive Fanszene zugegen sein. Die zeigt sich eher selten bei Vorbereitungspartien, diesmal aber ist das anders, weil echte Freunde zur Stippvisite kommen.

Intensive Beziehungen zwischen Fan-Gruppen von St. Pauli und Hapoel Tel Aviv

Vor allem Ultra St. Pauli unterhält seit einigen Jahren eine intensive Beziehung zum Anhang von Hapoel. Beide Gruppen gehören dem „Alerta“-Netzwerk an, einer internationalen Vereinigung politisch linker Fans. Dort lernte man sich kennen und schätzen, inzwischen gibt es regelmäßigen Austausch, auch in Form von Besuchen. Im Winter weilte eine Hamburger Abordnung in Israel, schaute sich dort unter anderem ein Match des Basketballteams von Hapoel an. Als eben jenes dann im Europapokal bei den Towers zu Gast war, kamen zahlreiche St. Pauli-Unterstützer:innen in die Halle in Wilhelmsburg. Zudem ist die Hapoel-Abordnung seit Jahren Stammgast beim „Antira“-Fußballturnier an der Elbe.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschung! Dieses St. Pauli-Spiel der neuen Saison kostet keinen Eintritt

Wie viele Menschen den weiten Weg nach Hamburg auf sich nehmen werden, ist im Detail nicht klar. Sicher ist allerdings, dass es einen gemeinsamen Marsch beider Fanlager zum Stadion geben wird. Um 12 Uhr trifft man sich an der Schule in der Thadenstraße, eine Stunde später geht es dann zusammen gen Millerntor.

Viele Fan-Aktionen wie Autogrammstunde für Rabauken

Dort wird bei Ankunft schon eine Menge los sein. Für kleinere Fans bieten die St. Pauli-Rabauken allerhand Stationen mit Spiel und Spaß an, auf dem Harald-Stender-Platz wird sich zudem die 1988er-Profi-Mannschaft einfinden und Autogramme geben. Zudem findet vor der Gegengerade eine wichtige Aktion statt: Der Fanladen führt zusammen mit Fanräume e.V. und der DKMS eine Registrierungsaktion für Stammzellenspender:innen durch. Los geht es bereits um 12 Uhr, bis 14.30 Uhr ist eine Teilnahme möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Die große Analyse: So stark ist St. Pauli schon vor dem Saisonstart

Und auch nach der Partie wird die Show weitergehen. Ab 17.30 Uhr werden sich die aktuellen Profis auf dem Harald-Stender-Platz unter die Fans mischen, auf einer Bühne wird es Interviews mit St. Paulis Verantwortlichen geben. Zudem werden zwei Bands live spielen.