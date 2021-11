Das Warten hat ein Ende, die Entscheidung ist gefallen. Das Heimspiel des FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen am Sonntag am Millerntor fällt aus und muss nachgeholt werden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am Freitagnachmittag nach langem Ringen einem Antrag des SVS auf eine Verlegung der Partie statt, nachdem der Verein am Donnerstag 18 positive Corona-Fälle vermeldet hatte.

Die Kiezkicker hatten sich bis zuletzt auf eine Durchführung des Spiels vorbereitet und am Freitagmorgen wie geplant trainiert. Auch Trainer Timo Schultz hatte am Morgen erklärt: „Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne spielen würden.“

FC St. Pauli: Spiel gegen Sandhausen wegen Corona abgesagt

Nach MOPO-Informationen wollte die DFL die Partie unbedingt durchführen lassen, berief sich auf die Spielordnung, die besagt, dass wenn einem Verein „mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler“ zur Verfügung stehen – davon „mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart“ – dann müsse der Klub zum Spiel antreten. Sandhausen aber soll am Freitag neue Krankmeldungen vorgelegt haben.

Am Donnerstag hatte der SVS nach einer „umfangreichen PCR-Testung“ 18 positive Corona-Fälle vermeldet. Bei den Betroffenen handelt es sich um zwölf Spieler und sechs Betreuern, die sich laut Verein umgehend in Quarantäne begeben haben. Einige Betroffene hätten „leichte Anzeichen einer Erkältung.“ Die milden Verläufe führte SVS-Mannschaftsarzt Nikolaus Streich auf die Impfungen zurück, dennoch sei die hohe Anzahl der positiven Befunde „überraschend“.

„Eine Spielabsage ist natürlich immer eine schlechte Nachricht, aber wir werden die Situation so annehmen, wie sie ist“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Bornemann. „Der Gesundheitsschutz genießt weiterhin die höchste Priorität. Den Betroffenen beim SV Sandhausen wünschen wir auch an dieser Stelle noch mal eine rasche Genesung.“

Ein Nachholtermin für die Partie des 13. Spieltags ist noch nicht bekannt, bedeutet für die Kiezkicker aber eine zusätzliche englische Woche.