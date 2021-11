Es soll das erste Spiel seit Beginn der Corona-Pandemie sein, bei dem die Normalität zu einem großen Teil ans Millerntor zurückkehrt. Nun aber ist dieser Plan akut gefährdet. Wegen Corona. Ausgerechnet.

Dem Spiel des FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen, das an diesem Sonntag stattfinden soll, droht die Absage. Beim Gegner aus der Kurpfalz haben sich 18 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der SVS am Donnerstagabend mit. Zwölf Spieler seien betroffen, sechs weitere positive PCR-Tests habe es im Betreuerstab gegeben.

So gebeutelt ist St. Paulis Gegner Sandhausen

Einige Spieler hätten sich am Mittwochmorgen mit Erkältungssymptomen gemeldet. Die Mannschaftsärzte ordneten daraufhin offenbar flächendeckende Schnelltests an, von denen mehrere positiv ausfielen. Die Ergebnisse der darauffolgenden PCR-Tests wurden am Donnerstag bekannt gegeben. „Für uns alle kam diese hohe Anzahl an Befunden überraschend“, sagt Teamarzt Dr. Nikolaus Streich. Die große Anzahl an symptomfreien Patienten sei „auf den sehr hohen Impfstatus innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs“ zurückzuführen. Dies sei „ein Indiz dafür, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen“. Alle betroffenen Personen begaben sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne.

Für die Sandhäuser ist es nicht der erste Corona-Ausbruch innerhalb des Teams. In der vergangenen Saison war die gesamte Mannschaft des SVS nach vier positiven Fällen vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden. Damals musste unter anderem das Heimspiel gegen den HSV verschoben werden.

Der FC St. Pauli hatte noch keinen Corona-Vorfall

Beim FC St. Pauli, bei dem nach MOPO-Informationen alle Spieler gegen das Virus geimpft sein sollen, hat es bisher noch keinen einzigen Corona-Fall gegeben. In der vergangenen Saison mussten die Kiezkicker allerdings eine sehr kurzfristige Spielverschiebung hinnehmen. Wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff in Würzburg war das Spiel bei den Kickers im Dezember 2020 abgesagt worden, weil das Gesundheitsamt den Gegner, bei dem es einen positiven Fall im Funktionsteam gegeben hatte, umgehend in Quarantäne geschickt hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Wann steigt das Stadtderby beim HSV? Termin steht fest!

Für das Spiel gegen Sandhausen sollen am Millerntor erstmals seit März 2020 wieder Dauer- und Jahreskarten Gültigkeit besitzen. Die Zuschauerzahl – zuletzt waren es gegen Rostock 22.006 Fans – soll weiter gesteigert werden. Ob es dazu auch kommt? Die Entscheidung, ob das Spiel stattfinden kann, wird die DFL vermutlich am Freitag treffen.