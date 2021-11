Für den FC St. Pauli endet die Hinrunde am Samstagabend – und das gleich doppelt. Das letzte Heimspiel gegen Schalke 04 wird am 4. Dezember um 20.30 Uhr angepfiffen, eine Woche darauf treten die Kiezkicker zur selben Uhrzeit bei Fortuna Düsseldorf an. Beide Begegnungen werden auf Sport1 live übertragen.

Die DFL setzte die Zweitliga-Termine bis zum 21. Spieltag an. Die Rückrunde beginnt für St. Pauli am Freitagabend, den 17. Dezember bei Holstein Kiel.

DFL-Termine: St. Pauli tritt am Freitagabend im Januar beim HSV zum Derby an

Nach der Winterpause geht’s am 15. Januar (Samstag) gegen Erzgebirge Aue weiter, ehe es am Freitag, den 21. Januar zum Derby-Rückspiel ins Volksparkstadion geht.

Das könnte Sie auch interessieren: Pokalspiel gegen Dortmund wird zum TV-Hit – muss St. Pauli-Ass Kyereh zuschauen?

Auch das Heimspiel gegen Paderborn ist bereits terminiert, es findet am Samstag, den 5. Februar statt. Weitere Termine stehen noch nicht fest.