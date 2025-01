Baumgart macht ihn stark: St. Pauli muss wieder Hollerbach fürchten

Benedict Hollerbach und Steffen Baumgart? Das ist nicht immer leicht, doch es passt! Nach dem Befreiungsschlag lagen sich Union Berlins Stürmer und sein Coach in den Armen. „Wir sind beide sehr, sehr emotional und extrovertiert. Wir kommen über die Mentalität“, sagte Hollerbach nach dem 2:1 gegen den FSV Mainz 05, bei dem das Trainer-Spieler-Duo im Blickpunkt stand. Für sie geht es nun gegen St. Pauli.

Schon nach 57 Sekunden traf Hollerbach, übrigens nicht verwandt mit Ex-St. Pauli-Raubein Bernd Hollerbach (zuletzt Trainer in Rostock), gegen die Mainzer zur Führung – und ein Grund für solche Top-Leistungen ist Trainer Baumgart. „Ich bekomme auch Vertrauen, mir wird viel gut zugesprochen und es wird sehr, sehr viel positiv gecoacht. Das führt dazu, dass ich auch in solchen Spielen an meine Leistungsgrenze gehen kann“, sagte Hollerbach bei DAZN.

Gute Connection zwischen Baumgart und Hollerbach

Auch Ex-HSV-Trainer Baumgart genießt die Zusammenarbeit mit seinem Wirbelwind, obwohl er ihn gelegentlich bremsen muss. „Manchmal will er zu viel Trainer und Spieler sein“, sagte er: „Ich versuche ihm dann immer zu sagen, dass ich der Trainer bin und er Spieler und das passt dann auch ganz gut.“ Ein Beispiel dafür war der Elfmeter im ersten Durchgang gegen Mainz, als Robert Skov (24.) vom Punkt zum 2:1 traf.

Haben eine gute Beziehung, aber: Steffen Baumgart (r.) verrät, dass er Benedict Hollerbach (l.) manchmal bremsen muss. imago/Matthias Koch Haben eine gute Beziehung, aber: Steffen Baumgart (r.) verrät, dass er Benedict Hollerbach (l.) manchmal bremsen muss.

Auch Hollerbach hätte den Strafstoß gerne geschossen, doch Baumgart griff ein und ließ Skov antreten. „Der Gedanke war, dass ich das Sagen habe. Ich habe das vorher entschieden“, sagte der Coach in der ARD: „Wenn ich eine Entscheidung treffe, stehe ich dazu auch. Ich habe es nicht so gerne, wenn die Jungs dann aus ihrem Gefühl entscheiden.“

Polster auf Abstiegsränge: Union will erneute „Negativspirale“ vermeiden

Nach dem ersten Sieg unter Baumgart und dem ersten Erfolg in der Liga seit zehn Spielen ist derweil in Köpenick neue Hoffnung im Abstiegskampf entfacht. Auf sechs Punkte baute das Baumgart-Team seinen Vorsprung auf Relegationsrang 16 aus.

„Wir müssen jetzt einfach weitermachen, um nicht wieder in so eine Negativspirale zu kommen und auch punktetechnisch besser dazustehen“, mahnte Hollerbach.

St. Pauli sollte am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gewappnet sein, wenn Hollerbach mit Union an das Millerntor kommt: Das Hinspiel entschieden die Köpenicker mit 1:0 für sich, der Torschütze und Spielentscheider: Benedict Hollerbach. (sid/tm)