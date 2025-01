Personal-Not: St. Pauli-Trainer Blessin bricht die nächste Abwehr-Säule weg

So groß die Freude bei St. Pauli über den eminent wichtigen 2:0-Erfolg in Heidenheim auch war, einen klitzekleinen Wermutstropfen hielt der Auftritt an der Brenz doch bereit: Abwehrchef Eric Smith sah seine fünfte Gelbe Karte und wird am Sonntag gegen Union Berlin (17.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) fehlen. Sorgen macht sich Cheftrainer Alexander Blessin trotz des Notstands in der Abwehr aber keine.

„Eine halbe Stunde nach dem Spiel?“, fragte Blessin etwas verdutzt, als ihm auf der Pressekonferenz nach dem Heidenheim-Spiel die Frage nach einem möglichen Smith-Ersatz gestellt wurde. So kurz nach dem Abstiegsfight hatte der Übungsleiter noch keinen Kopf für dieses Thema.

FC St. Pauli: Eric Smith sieht fünfte Gelbe Karte

Das wird sich unter der Woche ändern, dann muss sich Blessin überlegen, wie er den Schweden ersetzen möchte. „Das tut weh“, gab der 51-Jährige mit Blick auf den Smith-Ausfall unumwunden zu, aber: „Auch ihn werden für dieses Spiel ersetzen.“

Eric Smith fehlt am kommenden Sonntag gegen Union Berlin gelbgesperrt. IMAGO/Eibner Eric Smith fehlt am kommenden Sonntag gegen Union Berlin gelbgesperrt.

Fragt sich nur, wem die Ehre zuteil wird. Mit Karol Mets (Patellasehnenprobleme) und Adam Dzwigala (Rotsperre) fallen zwei weitere Innenverteidiger aus. Lars Ritzka, der die Position in der Dreierkette laut Blessin beim 1:0-Erfolg in Stuttgart „bravourös“ ausgefüllt hat, plagt sich zurzeit mit Rückenproblemen und stand auch in Heidenheim nicht im Kader. Möglich ist, dass Ritzka gegen Union zurückkehrt.

James Sands kann auch als Innenverteidiger auflaufen

Die naheliegendste Lösung als Smith-Ersatz scheint aber doch James Sands zu sein, der sich in Heidenheim mit einem guten Startelf-Debüt für weitere Einsätze empfehlen konnte. Der US-Amerikaner hat in seiner gesamten Profi-Karriere schon 62-mal als Innenverteidiger gespielt. Der letzte Einsatz des etatmäßigen Mittfeldspielers auf dieser Position liegt aber eine ganze Weile zurück. Es war am 17. Juni 2023 in der MLS für den New York City FC beim 1:1 gegen Columbus Crew.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Noten gegen Heidenheim: Drei glatte Zweier für stabile Kiezkicker

Eine Statistik gilt es dabei vermutlich auszublenden, denn von den letzten sechs Spielen, in denen Sands als Innenverteidiger auflief, konnte seine Mannschaft keines gewinnen. Letztmals siegreich auf dieser Position war Sands noch in Diensten der Glasgow Rangers. Im schottischen FA Cup erzielte er damals beim 3:2-Sieg im Achtelfinale gegen Partick Thistle sogar per Kopf das Siegtor. Dinge, über die sich Blessin (noch) nicht den Kopf zerbrechen wird. Eines sei nur sicher, sagte St. Paulis Trainer: „Wir werden jemanden finden, der die Position adäquat ersetzt.”