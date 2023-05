Aufregung um Handspiel: Warum St. Pauli zurecht keinen Elfer bekam

Es war die Aufreger-Szene des Topspiels am Samstag. In der 38. Minute der Partie gegen Düsseldorf (0:0) grätschte Elias Saad den Ball in Richtung gegnerisches Tor, Fortuna-Verteidiger Andre Hoffmann blockte mit dem Arm.

Lautstarke Forderungen des gesamten Stadions nach einem Strafstoß waren die Folge. „Wenn die Hand nicht da ist, geht der Ball aufs Tor oder zum Mitspieler. Deshalb verstehe ich die Entscheidung des Schiris nicht”, ärgerte sich Saad nach dem Abpfiff.

Doch obwohl die Hand klar am Ball war, war die Entscheidung von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck, das Spiel weiterlaufen zu lassen, regeltechnisch korrekt: „Entscheidend war, dass der Ball vom eigenen Oberschenkel an den Arm springt. Von daher war es kein Elfmeter”, erklärte der Unparteiische nach dem Spiel bei Sky.