Die Chance war groß. Schließlich hätte der FC St. Pauli mit einem Sieg gegen Düsseldorf zumindest über Nacht bis auf einen Punkt an den HSV heranrücken können. Doch der Kiezklub trennte sich am Samstagabend nach einer engagierten Leistung am Ende mit 0:0 von der Fortuna. Bei dem Remis wussten gleich mehrere St. Pauli-Profis zu überzeugen, gleich sechs Spieler landen im Zweier-Bereich, einer bekommt sogar eine glatte Zwei. Hier gibt es die MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Ausnahmslos fußballerisch gefordert – und das machte er abermals vorzüglich. Note 2,5

Medic: Sehr konzentriert, erlaubte sich keine Fehler. Von Kownacki war nichts zu sehen. Note 2,5