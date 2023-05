St. Pauli – Düsseldorf 0:0: Kein Sieger im Topspiel – zur Freude des HSV

Es stand eine Menge auf dem Spiel. Und zwar für beide Teams, als der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf am Samstagabend aufeinandertrafen. Aus einem umkämpften Topspiel ging kein Verein als Sieger hervor, die beiden Aufstiegskonkurrenten trennten sich am Millerntor-Stadion mit 0:0. Ein Ergebnis, das auch den HSV freuen dürfte – denn vor seinem Spiel in Regensburg am Sonntag beträgt der Rückstand auf Düsseldorf und St. Pauli drei Punkte. Mit einem Sieg hätte ein Team ordentlich Druck auf die Hamburger ausüben können.

Lange sah es so aus, als könnte St. Pauli diese Mannschaft sein. Die Kiezkicker erwischten den deutlich besseren Start in die Partie und waren vor allem in Hälfte eins tonangebend, Jakov Medic (3.), Eric Smith (14.), Lukas Daschner (15.) und vor allem Marcel Hartel mit seinem Lattenschuss (45.) vergaben die besten Chancen. Weshalb es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Dass es bei diesem Resultat am Ende blieb, lag auch daran, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit nicht das allerletzte Risiko eingingen – vermutlich aus Angst, diese tabellarisch enorm brisante Spiel zu verlieren. St. Pauli blieb lange dominant, die beiden besten Chancen nach der Pause besaß aber Düsseldorf. Erst traf der eingewechselte Jona Niemiec die Latte (68.), fünf Minuten vor Schluss rettete dann Karol Mets mit einer Monster-Grätsche gegen den Fortuna-Stürmer (85.). Die letzten Angriffsbemühungen verpufften auf beiden Seiten.

Und so könnten die Aufstiegsträume beider Klubs wohl endgültig beendet sein, wenn der HSV am Sonntag in Regensburg gewinnen würde. Dann beträge der Vorsprung der Hamburger (aktuell 57 Zähler) auf die beiden Kontrahenten zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte. Für den Moment verharren St. Pauli und die Fortuna bei jeweils 54 Zählern, wegen der besseren Tor-Differenz verteidigten die Kiezkicker für den Moment aber ihren vierten Platz.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3 Min Hartel flankt aus dem Halbfeld mit Schnitt ins Zentrum, seine Flanke findet aber keinen Abnehmer. Auf der Gegenseite probiert es auch die Fortuna noch mal mit einem hohen Ball in den Strafraum – der Ball landet aber in den Armen von Vasilj.

90.+1 Min Die Ecke bringt nichts ein, St. Pauli bleibt aber im Ballbesitz und bringt den Ball gleich mehrfach wieder in die Mitte. Düsseldorf kann aber immer wieder bereinigen.

90. Min Die Nachspielzeit beträgt drei Minuten – und es gibt noch mal Ecke für St. Pauli.

88. Min Die Fortuna hat die Angriffswellen von St. Pauli überstanden und tritt in der Schlussphase deutlich souveräner auf als über weite Strecken der Partie. Eine offensive Aktion der Gäste endet aber mit Abstoß für St. Pauli, weil Peterson einen Steckpass nicht mehr erlaufen kann.

86. Min Düsseldorf hat erneut gewechselt, unter anderem ist Ex-Kiezkicker Rouwen Hennings nun für David Kownacki in der Partie.

85. Min Weltklasse-Tackling von Mets! Hoffmann schlägt den Ball nach vorne und Niemiec setzt sich im Duell mit Medic stark durch. Der Fortuna-Stürmer steht wenige Meter vor dem Tor und setzt zum Schuss an, im letzten Moment kommt aber Mets mit einer Grätsche herangerauscht und kann das Spielgerät gerade noch rechtzeitig klären.

83. Min Düsseldorf hat die große Chance auf das 0:1! Kownacki wird auf der rechten Seite freigespielt und der Stürmer läuft zur Grundlinie, von wo aus er zurücklegt in den Sechzehner. Dort steht Niemiec völlig blank, der Joker erwischt den Ball aber nicht richtig.

81. Min St. Paulis Abwehr steht weiterhin sehr stabil. Medic köpft eine Flanke von Iyoha aus der gefährlichen Zone, anschließend sieht Klarer für ein Foul im Mittelfeld die Gelbe Karte.

80. Min Es scheint so, als wollte keines der beiden Teams dieses Topspiel verlieren, das letzte Risiko gehen beide Mannschaften noch nicht ein. Dabei würde ein Remis beiden Vereinen nur sehr wenig helfen mit Blick aufs Aufstiegsrennen.

78. Min Auch auf Seiten des Kiezklubs wird nun erstmals gewechselt. Für Elias Saad kommt Connor Metcalfe.

77. Min Zimmermann weiß sich gegen Afolayan nur mit einem Foul zu helfen und sieht für sein hartes Einsteigen die Gelbe Karte. Paqarada übernimmt den Freistoß von der rechten Seite und versucht es direkt. Das war ein wenig zu ambitioniert, der Schuss des Kosovaren rauscht mehrere Meter über den Kasten von Kastenmeier.

74. Min Saad ist zum wiederholten Male nur per Foul zu stoppen, diesmal wird er auf seiner linken Seite von Klarer gelegt.

73. Min Paqarada probiert es nach einem Ballgewinn der St. Paulianer erneut mit einem Fernschuss, sein Versuch aus bestimmt 25 Metern geht aber deutlich rechts vorbei.

71. Min Die Fortuna wechselt zum zweiten Mal. Für de Wijs ist nun Karbownik in der Partie.

68. Min Gerade erst wurde Jona Niemiec für Daniel Ginczek eingewechselt – und schon hat der Düsseldorfer Joker die Führung auf dem Fuß! Appelkammp spielt einen halbhohen Ball nach vorne und St. Pauli ist in der Abwehr unsortiert. Niemiec läuft in Richtung Tor und schießt, Mets fälscht den Ball gerade noch so per Grätsche ab und die Kugel landet an der Latte. Glück für St. Pauli.

67. Min Afolayan erhält Szenen-Applaus, nachdem er mit nach hinten gearbeitet und per Grätsche ins Aus geklärt hatte. Ansonsten hätte Iyoaha links viel Platz gehabt.

66. Min St. Pauli lässt den Gästen weiterhin keine Ruhe und presst sehr hoch. Die Folge sind viele Ballgewinne. Auch deshalb haben die Braun-Weißen in diesem Geduldsspiel bisher mehr Ballbesitz (54 zu 46 Prozent).

64. Min Es gibt wieder Ecke für St. Pauli, nachdem Klarer eine Flanke von Afolayan mit der Hacke geklärt hatte. Medic kommt im Zentrum frei zum Kopfball, kann den Ball aber nicht entscheidend in Richtung Tor befördern.

62. Min So klar wie in Halbzeit eins sind die Chancen im zweiten Durchgang bisher nicht. St. Pauli agiert aber trotzdem dominant und ist weiterhin die tonangebende Mannschaft. Nur der Ertrag in Form eines Tors blieb bisher aus.

59. Min Saad wird von Daschner freigespielt und lässt seine enorme Spielfreude erneut aufblitzen. Im Strafraum geht er an Klarer vorbei – seine Flanke findet aber keinen Abnehmer. Kurze Zeit später kommt Medic nach einem Klärungsversuch aus ähnlicher Position an den Ball, sein Schlenzer stellt Kastenmaier aber vor keine Herausforderung.

57. Min Nächster ruhender Ball für die Fortuna, weil Saad diesmal Kownacki gelegt hatte. Der Freistoß aus dem rechten Halbfeld landet auf dem Kopf von Klarer, der den Ball aber klar neben das St. Pauli-Tor platziert.

55. Min Auch Saad kann ruppig: Der Youngster stellt den Körper gegen Klaus rein, aus Sicht von Schiri Jöllenbeck aber einen Tick zu hart. Es gibt Freistoß für Düsseldorf im Mittelfeld.

53. Min Jetzt ist doch geschehen: Nach einem langen Ball weiß sich Hoffmann gegen Saad nur mit einem Foul zu helfen – der Abwehrchef der Fortuna zieht zurecht die erste Gelbe des Spiels. Den anschließenden Freistoß schießt Paqarada aus halbrechter Position in die Mauer.

51. Min Diesmal ist es Afolayan, der auf der rechten Seite ins Dribbling geht und in die Mitte zieht. Der Engländer schießt aus rund 14 Metern mit links Richtung Tor, Hoffmann und seine Abwehr-Kollegen schmeißen sich aber in den Ball und können blocken.

50. Min Saad hat nach einer Balleroberung auf der linken Seite viel Platz vor sich, zieht das Tempo an und spielt am Ende auf Daschner – der den Ball aus aussichtsreicher Situation aber verliert.

49. Min Schon zum dritten Mal foult Fortuna-Kapitän Hoffmann einen Kiezkicker, diesmal geht Paqarada im Zentrum zu Boden. Eine Gelbe Karte gab es in diesem ansonsten sehr fairen Spiel bisher aber noch nicht.

48. Min Wie lange bleibt es noch ein ruhiger Abend für Nikola Vasilj? Der St. Pauli-Keeper ist zu Beginn der zweiten Hälfte in den Spielaufbau seines Teams eingebunden, richtig was zu tun hatte er in Sachen Paraden bisher aber noch überhaupt nicht.

46. Min Weiter geht’s!

Einzig die Führung fehlt: St. Pauli hatte im ersten Abschnitt des Topspiels die Kontrolle übers Spiel und auch ein klares Chancenplus. Während Düsseldorf keine einzige nennenswerte Torchance hatte, hatte der Kiezklub gleich mehrere sehr gute Gelegenheiten. Die besten vergaben Medic per Volley-Schuss (3.), Smith per Kopfball (14.), Daschner per Schlenzer (15.) und kurz vor der Pause Hartel, der mit seinem Schuss die Latte traf (45.). Die Expected Goals sprechen eine klare Spreche: 0,75 zu 0,05 heißt es in dieser die Dominanz des Kiezklubs unterstreichenden Statistik. Nach 45 Minuten heißt es aber 0:0 am Millerntor.

Halbzeit!

45.+1 Min Erneut ist es Hartel, der im Sechzehner am besten postiert ist und nach einer Flanke von Afolayan zum Schuss kommt. Sein direkter Versuch aus zehn Metern geht deutlich über den Düsseldorfer Kasten.

45. Min Die größte Chance der Partie! Hartel fasst sich aus rund 18 Metern von halblinks ein Herz und schießt nach einem Zuspiel von Daschner mit Vollspann und vollem Risiko aufs Tor. Sein Strahl landet an der Latte, beinahe die Führung für die Gastgeber.

44. Min Das Spiel ist kurz unterbrochen, weil sich Smith im Duell mit Ginczek durch einen Stoß einen Vorteil verschaffen hatte. Der Fortuna-Stürmer muss auf dem Platz behandelt werden, bevor es auch für ihn weitergeht.

42. Min Afolayan wird direkt vor der St. Pauli-Bank von den Beinen geholt – allerdings mit fairen Mitteln, weshalb es nur Einwurf gibt für die Kiezkicker.

38. Min Zum wiederholten Male leistet sich Düsseldorf einen Patzer im Spielaufbau, St. Pauli erobert den Ball und dringt in Person von Saad in den Strafraum ein. Unter Bedrängnis kommt der Youngster aus kurzer Distanz zum Schuss, den Hoffmann aber grätschend gerade noch so blockt. Der Fortuna-Kapitän berührte den Ball im Fallen auch mit dem Arm, weshalb St. Pauli vehement Elfmeter fordert. Die Pfeiffe von Schiri Jöllenbeck bleibt aber stumm, auch der VAR greift nicht ein.

37. Min Die Fortuna will im Spielaufbau Geduld walten lassen, verspielte das Spielgerät wegen ungenauer Pässe nun aber schon mehrfach. St. Pauli ist griffiger.

36. Min Nächste Flanke, diesmal ist es Kownacki, der den Ball von der rechten Seite in die Mitte schlägt. Saliakas ist aber im Zentrum zur Stelle und klärt den Ball, bevor es gefährlich wird.

34. Min St. Pauli hat bislang deutlich mehr vom Spiel. Während Düsseldorf Probleme hat, zielstrebig nach vorne zu spielen und das Mittelfeld zu überbrücken, ist der Spielaufbau beim Kiezklub deutlich sauberer.

32. Min Erst setzt sich Kownacki gegen mehrere Kiezkicker durch, dann tut Ginczek es seinem Sturm-Kollegen gleich. Der Angriff der Fortuna endet aber im Ballbesitz für St. Pauli und letztlich bei Saad, der an der Strafraumgrenze einen Haken macht und mit rechts abschließt. Der Schuss des Flügelspielers geht einen Meter links vorbei.

30. Min Düsseldorf kombiniert sich ansehnlich durch das Mittelfeld, bis der Ball auf der rechten Seite zu Klaus gelangt. Dessen Flanke ist aber leichte Beute für St. Pauli-Keeper Vasilj.

28. Min Afolayan zieht auf seiner rechten Seite an und flankt in den Strafraum, doch Hoffmann kann per Kopf klären. Wenig später landet das Leder vor den Füßen von Paqarada, der es aus der Distanz probiert. Sein Fernschuss geht zwei Meter rechts vorbei.

26. Min Erneut holt Hoffmann Daschner im Mittelfeld von den Beinen. St. Paulis Stürmer beklagt sich, Schiedsrichter Jöllenbeck belässt es aber noch mal bei einer Ermahnung für den Fortuna-Kapitän.

24. Min Appelkamp wird auf St. Paulis rechter Abwehrseite freigespielt, Saliakas kann die Hereingabe des Düsseldorfers aber abblocken. Die Gäste sind weiter ohne nennenswerte Torchance.

22. Min St. Pauli setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest und lässt den Ball gut laufen. Diesmal wird Hartel rechts freigespielt – seine Flanke findet in der Mitte aber keinen Abnehmer. Der Ball rutscht durch und landet bei Paqarada, der erneut in die Mitte flankt. Daschner köpft unter Bedrängnis zentral aus zehn Metern drüber.

20. Min Paqarada flankt von der linken Seite mit dem linken Außenrist ins Zentrum auf Irvine. Der Australier probiert es aus zehn Metern artistisch mit der Hake, erwischt den Ball aber nicht richtig – Abstoß.

19. Min Düsseldorf ist bemüht, ein wenig Ruhe in das Spiel zu bringen. Die Hintermannschaft der Fortuna wird aber immer wieder früh von den Kiezkickern angelaufen, St. Pauli entschied die meisten Duelle bisher für sich.

16. Min Auch die Fortuna setzt offensiv ein Lebenszeichen: Kownacki flankt auf den zweiten Pfosten auf Klaus, der aber keinen kontrollierten Kopfball aufs Tor zustande bringt. Der Ball geht ins Toraus.

15. Min Daschner! Der Stürmer lässt Ginczek im Düsseldorfer Strafraum mit einem Haken stehen und zieht von der Strafraum-Ecke aus mit links ab. Sein Schlenzer geht knapp links vorbei. Klares Chancenplus für St. Pauli bisher!

14. Min Zum ersten Mal hat Düsseldorf über einen längeren Zeitraum Ballbesitz. St. Pauli steht bislang aber kompakt, lässt nichts zu und kontert nach Ballgewinnen schnell. Afolayan kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss, die Pille wird zur Ecke geklärt. Nach dieser kommt Smith in der Mitte frei zum Kopfball, seinen Aufpraller kann Kastenmeier über die Latte lenken.

11. Min Daschner geht in der gegnerischen Hälfte ins Dribbling und wird im Zentrum von Hoffmann von den Beinen geholt. Den fälligen Freistoß tritt Leart Paqarada – sein direkter Versuch aus 25 Metern geht aber zwei Meter links am Tor vorbei.

10. Min Nächster Abschluss für die Kiezkicker, diesmal geht er aufs Konto von Saliakas. Der unplatzierte Schuss des Griechen aus 25 Metern kann von der Fortuna-Abwehr geklärt werden.

8. Min Auch in den Zweikämpfen geht es direkt zur Sache. Irvine wird im Mittelkreis gelegt, Freistoß St. Pauli. Diesen führen die Gastgeber kurz aus und über ein paar Stationen landet der Ball auf der linken Seite bei Hartel, der aus spitzem Winkel mit links abzieht. Der Schuss des Mittelfeldmanns geht jedoch klar vorbei.

6. Min St. Pauli hat in den ersten Minuten ein klares Plus in Sachen Ballbesitz. Ein Angriff über die rechte Seite verpufft aber.

4. Min Nach einem Luftduell knallt Saliakas mit voller Wucht auf seine Hüfte. Der Grieche liegt kurz auf dem Boden, es geht aber weiter für ihn.

3. Min Nach einem Zuspiel von Irvine holt Daschner eine Ecke heraus, die Hartel in die Mitte schlägt. Der zweite Ball landet bei Medic, der von der Strafraumgrenze volley abzieht. Der Ball geht aber ein paar Meter drüber. Dennoch: Die erste Chance gehört St. Pauli!

2. Min Düsseldorf taucht direkt mal im Strafraum der Gastgeber auf, ernsthafte Gefahr entsteht aber nicht. Ballbesitz St. Pauli.

1. Min Der Ball rollt! Unter leichtem Rauch, der wegen Pyrotechnik im Gästeblock entstanden ist, hat die Partie begonnen. St. Pauli spielt von links nach rechts.

Anpfiff!