Erneut verletzt: Spielt Sebastian Ohlsson nie wieder für St. Pauli?

Der Schock saß auch am Tag danach noch tief. Nicht nur beim Betroffenen, auch Trainer Timo Schultz litt mit Sebastian Ohlsson, der sich am Mittwoch im Training schwer am linken Knie verletzt hatte. Eine Diagnose steht noch aus, es wird allerdings Schlimmes befürchtet.

Der Schwede hatte schon unmittelbar nach dem Vorfall gespürt, dass da irgendwas geschehen war in seinem Körper, das ihn für längere Zeit daran hindern wird, seinem Job nachzugehen. Unter Tränen war Ohlsson in die Kabine geschlichen, vermutlich ahnend, dass es das für ihn gewesen sein dürfte beim FC St. Pauli.

St. Pauli-Profi Sebastian Ohlsson verletzt sich im Training

„Er ist sicher ein besonderer Fall bei uns“, sagte Schultz, der sich als Ex-Profi in die Gefühlswelt seines gebeutelten Schützlings hineinversetzen kann. „Er hat sich diverse Male irgendwo wieder herangekämpft, ist im letzten Jahr durch so ein Wellental gegangen zwischen angeschlagen, verletzt, leicht fit, aber nicht so wirklich bei 100 Prozent.“ Der neuerliche Rückschlag am Mittwoch sei für ihn „natürlich noch einmal absolut ein Tiefpunkt gewesen“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Werden Punkte holen“: Stojanovic‘ klare Ansage an St. Pauli

Es steht zu vermuten, dass Ohlssons Unglück insofern weitreichende Folgen hat, als dass die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags rapide gesunken sein dürfte. Und das, obwohl der zurückhaltende Blondschopf als Profi und als Mensch immer Vorbild gewesen ist. „Seb gibt der Gruppe viel, nicht nur auf, sondern wegen seiner Art auch neben dem Platz“, lobte Schultz.