Er hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er am liebsten immer noch in Hamburg weilen würde. Inzwischen aber steht Dejan Stojanovic zwischen den Pfosten des FC Ingolstadt, und vor dem Duell mit der alten Liebe stellt der Österreicher im Gespräch mit der MOPO klar, dass sich die Prioritäten für diese 90 Minuten eindeutig verschoben haben.

Natürlich freut er sich auf die Begegnung. „Ich werde, das kann man schon so sagen, einige Freunde wiedersehen nach längerer Zeit“, sagt der 28-Jährige, der nach wie vor Teil einer WhatsApp-Gruppe mit Guido Burgstaller, Luca Zander und weiteren St. Paulianern ist. Aber eines ist auch klar: Er will kein guter Gastgeber sein am Samstag.

„Wir brauchen Punkte, und die werden wir auch noch holen“, stellt Stojanovic klar, und da spielt es keine Rolle, wie der Gegner heißt. Zehn Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz haben die Schanzer, ein echtes Brett. „Aber wir haben gezeigt, dass wir die Qualität und die Fähigkeiten haben“, ergänzt der Keeper in Bezug auf das 5:0 in Nürnberg oder das jüngste 1:1 bei Werder Bremen. Und daran will Ingolstadt gegen die Braun-Weißen anknüpfen.

Den FC St. Pauli sieht Stojanovic nicht in einer Krise: „Solche Phasen gehören dazu“

Seine ehemaligen Kollegen sieht Stojanovic übrigens mitnichten in einer Krise. „Nach der fast perfekten Hinrunde war doch klar, dass es auch mal schlechter laufen würde. Phasen wie die jetzt gehören im Fußball und bei der Entwicklung einer Mannschaft dazu“, befindet er. „Ein Tief ist in einer Saison immer dabei, das ist ganz normal.“ Bislang habe er nur ein wirklich schlechtes Spiel des Kiezklubs gesehen, das allerdings am vergangenen Sonntag beim 0:3 gegen Hannover.

Ein Aufstieg des FC St. Pauli würde Dejan Stojanovic außerordentlich freuen

Stojanovic und Co. wollen alles dafür tun, dass die Kiezkicker noch eine weitere Woche auf die Rückkehr in die Erfolgsspur warten müssen. Unterm Strich aber schickt der Schlussmann vor allem viele gute Wünsche in den Norden. „Ein Aufstieg von St. Pauli würde mich für viele Menschen aus der Mannschaft, der sportlichen Leitung und dem Staff freuen“, sagt er. Perfekt wäre das Szenario bei einem gleichzeitigen Klassenerhalt des FC Ingolstadt.