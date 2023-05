„Absolute Wunschlösung“: Ex-St. Pauli-Coach Schultz findet neuen Job

Was sich nach MOPO-Informationen bereits seit einigen Tagen angedeutet hatte, wurde am Freitagvormittag offiziell: Ex-St. Pauli-Coach Timo Schultz (45) übernimmt zur kommenden Saison den FC Basel. Das gab der 20-malige Schweizer Meister am Morgen nach dem 2:1-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel der Conference League beim AC Florenz bekannt. Schultz unterschrieb in der Schweiz einen Zweijahresvertrag bis 2025.

„Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und konstruktiv“, wird Schultz in der Pressemitteilung des FC Basel zitiert. „Wir haben ehrgeizige Ziele und ich verspüre eine große Vorfreude, diese ab kommender Saison in Angriff zu nehmen.“

Timo Schultz soll den FC Basel zurück zum Erfolg führen

Schultz, der im Dezember vom FC St. Pauli freigestellt worden war und am Dienstag den Vertrag mit dem Kiezklub einvernehmlich aufgelöst hatte, soll den FC Basel wieder zum Titelkandidaten in der Schweiz machen. Aktuell ist der bereits 1893 gegründete Klub nur Fünfter in der Schweizer Super League und droht sogar, die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb zu verpassen. Der letzte Titel des ambitionierten Vereins ist sechs Jahre her.

„Ich bin froh, dass wir mit Timo Schultz unsere absolute Wunschlösung für den Cheftrainerposten präsentieren können“, schwärmt der deutsche Sportdirektor Heiko Vogel, der die Mannschaft seit der Freistellung von Alexander Frei im Februar interimistisch selbst betreut hatte. „Wir wollten uns die Zeit, die es für eine derart wichtige Entscheidung braucht, nehmen und konnten mit Timo den Trainer verpflichten, der mit seinem Profil und seiner Erfahrung perfekt zur Mannschaft und der Philosophie des Vereins passt. Wir waren von der ersten Sekunde an zu einhundert Prozent von ihm überzeugt und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Das könnte Sie auch interessieren: Er ist St. Paulis Schattenmann – Hürzeler: „Ein Sechser im Lotto“

Für Schultz ist es die erst zweite Profistation als Trainer – und der erste Job außerhalb des FC St. Pauli. Der 45-jährige Ex-Profi war den Kiezkickern seit 2005 treu gewesen, zunächst als Spieler und später als Co-Trainer sowie als Betreuer der U17 und U19. Nach der Hinrunde der laufenden Saison endete seine Zeit als Cheftrainer, in der er die Zweitliga-Profis in insgesamt 92 Spielen gecoacht hatte.