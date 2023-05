Die endgültige Trennung ist vollzogen, die nächste Trainerstation ruft. Der im Dezember freigestellte Timo Schultz und der FC St. Pauli haben den noch laufenden Vertrag aufgelöst. Das teilte der Kiezklub am Dienstag mit. So etwas deutet in der Regel auf ein zeitnahes neues Engagement hin. Es kann kein Zufall sein, dass am gleichen Tag die Nachricht die Runde machte, dass Schultz Kandidat beim FC Basel ist. Doch wie heiß ist die Nummer wirklich?