2:0! Deutschland steht im Viertelfinale – VAR hilft gegen tapfere Dänen

Deutschland steht dank eines 2:0 (0:0) gegen Dänemark im Viertelfinale der Europameisterschaft. Nach einer Gewitterunterbrechung vor der Halbzeit bringt der VAR die DFB-Auswahl schließlich auf die Siegerstraße. Kai Havertz (53.) und Jamal Musiala (68.) sorgen mit ihren Toren für die Entscheidung in Dortmund.

Solch ein Spiel zwischen Deutschland und Dänemark hat wohl niemand erwartet. Von Beginn an machte die deutsche Mannschaft viel Druck auf das dänische Tor. Bereits nach dem ersten Eckball jubelte Nico Schlotterbeck (4.) und ließ den Signal-Iduna-Park toben. Doch Michael Oliver nahm das Tor in Rücksprache mit dem VAR wegen eines Offensivfouls zurück. Es sollte nicht das letzte Mal in diesem Spiel sein.

Sein Jubel hielt nur kurz an: Nico Schlotterbeck IMAGO / HMB-Media Sein Jubel hielt nur kurz an: Nico Schlotterbeck

Nur kurz darauf verhinderte Kasper Schmeichel ein Traumtor von Joshua Kimmich (7.). Es war der Auftakt für eine furiose deutsche Anfangsphase. Eine Minute später bewies der dänische Keeper erneut seine Klasse, als er gegen Schlotterbeck (8.) parierte. Deutschland blieb dran und vergab in Person von Kai Havertz (10.) die nächste große Möglichkeit auf die Führung.

Kasper Schmeichel war zu diesem Zeitpunkt der beste Däne. Der 37-Jährige hielt auch gegen Andrich (11.) und das Spiel offen. Christian Eriksen (21.) sorgte mit technischer Finesse zum ersten Mal für den Hauch einer Torchance für die Dänen. Dann kippte das Spiel zu Gunsten der Skandinavier. Maehle (24.) hatte den ersten ernsthaften Torabschluss. In der Folge spielten sich die Gäste aus dem hohen Norden in der deutschen Hälfte fest, ohne wirklich torgefährlich zu werden.

Für den nächsten Bruch im Spiel sorgte die schließlich das Wetter. Weil sich direkt über dem Westfalenstadion Blitze, Donner und Starkregen entluden, schickte Michael Oliver beide Teams in die Kabine. Auf den Rängen ging die EM-Party trotzdem weiter. Vor allem die dänischen Fans sorgten für einprägsame Momente. Die Wassermassen vom Stadiondach wurden kurzerhand in eine kühle Dusche umgewandelt.

Aufgrund eines Unwetters muss das Spiel unterbrochen werden. imago/Matthias Koch Aufgrund eines Unwetters muss das Spiel unterbrochen werden.

Nach mehr als 20 Minuten Unterbrechung konnte das Spiel endlich fortgesetzt zu werden. Deutschland kam deutlich besser aus der ersten Pause. Kai Havertz (37.) vergab die Riesen-Chance gegen schläfrige Dänen. Doch wieder parierte Schmeichel glänzend. Vor der Halbzeit avancierte Manuel Neuer zum Helden, als er gegen Höjlund rettete.

Nach dem Wiederanpfiff sollte das Spiel endgültig zur VAR-Show werden. Andersen (50.) ließ Dänemark zunächst über die vermeintliche Führung jubeln. Doch dann meldete sich Stuart Attwell, weil Thomas Delaney zuvor mit der Fußspitze im Abseits stand. Daraufhin sollte das Spiel ein wenig auf den Kopf gestellt werden. Denn jener Andersen blockte eine Flanke von David Raum mit der Hand. Wieder meldete sich der VAR und Michael Oliver entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter für Deutschland. Kai Havertz (53.) stellte sich und blieb zielsicher.

Ausgiebiger Jubel beim DFB-Team nach der 1:0-Führung. Imago / PA Images Ausgiebiger Jubel beim DFB-Team nach der 1:0-Führung.

Während der Abend für den Innenverteidiger kaum bitterer hätte verlaufen können, schaltete Kai Havertz nun einen Gang höher. Gegen Kasper Schmeichel blieb er aber nur zweiter Sieger (59.). Dann parierte Manuel Neuer (66.) klasse gegen Höjlund und legte den Grundstein für Jamal Musiala (68.), der für die Vorentscheidung sorgte.

Jamal Musiala netzt zur 2:0-Führung ein. IMAGO/Sportsphoto Jamal Musiala netzt zur 2:0-Führung ein.

Es entwicklete sich ein Hin und Her zwischen den Strafräumen, in dem Dänemark viel versuchte und Deutschland sich auf Konter konzentrierte. Niclas Füllkrug (83.) brachte sich selbst um eine große Torchance, weil er einen Ticken zu früh losgelaufen war. Dann kam wieder der VAR zum Einsatz. Der eingewechselte Florian Wirtz (90. + 2′) jubelte wie schon Nico Schlotterbeck vergeblich. Erneut wurde ein Tor wegen einer Abseitsposoiton zurückgenommen.

Den Schlusspunkt setzte erneut der starke Kai Havertz (90. + 5′). Doch Kasper Schmeichel hatte etwas dagegen, noch einen Ball aus dem Netz holen zu müssen. Mit dem langen Bein parierte er glänzend. Doch auch ohne den dritten Treffer steht die deutsche Nationalmannschaft in der Runde der letzten 16 Mannschaften. Jetzt wartet entweder das übermächtig erscheinende Spanien oder Überraschungsteam Georgien.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 5 Min Kai Havertz verzweifelt an Kasper Schmeichel. Wieder läuft der Linksfuß auf den dänischen Torhüter zu. Wie Musiala bei seinem Tor versucht er, das lange Eck anzuvisieren. Aber diesmal fährt Schmeichel das lange Bein aus und lenkt den Ball ins Aus.

90. + 3 Min Dänemark erspielt sich eine Ecke.Allerdings bleiben die Roten bis auf ihr aberkanntes Abseitstor blass bei Standards.

90. + 2 Min Der VAR meldet sich erneut, nachdem Florian Wirtz sich auch noch in die Torschützenliste eingetragen hatte. Aber der Leverkusener stand zuvor im Abseits, weshalb das Tor erneut nicht zählt.

90. + 1 Min Fünf Minuten werden nachgespielt.

90. Min Florian Wirtz probiert es aus der Distanz. Aber sein Schuss ist zu zentral platziert. Kasper Schmeichel sichert die Kugel ganz souverän.

89. Min Manuel Neuer sammelt mit einem langen Ball auch nochmal einen Ballkontakt. Er hat heute entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen.

88. Min Die deutschen Fans beginnen siegesgewiss mit den ersten Gesängen.

87. Min Waldemar Anton darf nochmal ein paar Minuten sammeln und das Ergebnis absichern. Für Leroy Sané ist der Arbeitstag beendet.

86. Min Die Dänen suchen verzweifelt nach der Lücke, doch die deutsche Abwehrreihe steht gut organisiert und lässt keine Passwege offen.

84. Min Die letzten Minuten laufen und Deutschland hat das Spiel weitestgehend im Griff. So kann die Mannschaft von Julian Nagelsmann dieses Achtelfinale locker über die Zeit bringen.

83. Min Niclas Füllkrug bekommt das Zuspiel von Florian Wirtz und läuft ohne Gegenspieler auf Kasper Schmeichel zu. Die Dänen ahnen schon was kommt und laufen schon gar nicht mehr hinterher. Der Linienrichter hebt wegen Abseits die Fahne.

82. Min Ping-Pong im deutschen Strafraum. Ein Schuss von Hojberg prallt zwischen Can und Schlotterbeck hin und her. Der Dortmunder entscheidet sich schließlich für den Befreiungsschlag.

81. Min Auch Dänemark wechselt nochmal. Der starke Höjlund und Christensen haben Feierabend. Dafür dürfen Wind und Bruun Larsen nochmal ihr Können unter Beweis stellen.

80. Min Verwirrung beim Wechsel, dann gehen zunächst Musiala und Raum vom Feld. Dafür feiert Henrichs sein EM-Debüt und Florian Wirtz darf nochmal ein paar Minuten zaubern.

78. Min Ohne Rücksicht auf Verluste klärt Antonio Rüdiger einen langen Ball vor Höjlund. Der Däne trifft den Deutschen danach genau auf den Oberschenkel. Schmerzhaft, aber Rüdiger kann weitermachen.

76. Min Auch die dritte Ecke in Folge kann die deutsche Mannschaft verteidigen. Von den großen dänischen Innenverteidigern geht keine Gefahr aus.

75. Min Vestergaard und Kimmich behaken sich bei einer dänischen Ecke. Michael Oliver nmmt sich die beiden einmal zur Seite, erklärt ihnen freundlich, aber bestimmt, die Regeln und pfeift die zweite Ecke in Folge wieder an.

73. Min Im Moment hat die deutsche Mannschaft den Vorteil im Ballbesitz auf ihrer Seite. So entsteht keine Gefahr für das eigene Tor. Kai Havertz steht bei einem Steckball von Toni Kroos knapp im Abseits.

72. Min Höjlund prüft einmal mehr Manuel Neuer, aber wieder bleibt der deutsche Keeper Sieger in diesem Privatduell.

71. Min Ein langer Ball auf Niclas Füllkrug soll die Entscheidung bringen, aber Schmeichel ist aus seinem Tor geeilt und fängt die Kugel souverän ab.

70. Min Kasper Hjulmand reagiert und wechselt ebenfalls doppelt. Yussuf Poulsen und Christain Nörgaard sind neu im Spiel. Skov Olsen und Thomas Delaney haben den Platz verlassen.

69. Min Jamal Musiala stößt die Tür zum Viertelfinale ganz weit auf. Mit einer Körpertäuschung lässt er Andersen aussteigen und läuft anschließend unbedrängt auf Kasper Schmeichel zu. Mit Rechts bringt der Bayern-Youngster die Kugel gefühlvoll im langen Eck unter.

68. Min Tor für Deutschland! Musiala legt einen drauf

66. Min Starker Ball von Hojberg auf Höjlund. Der Stürmer kann sich aufdrehen und schließt mit links ab. Wieder findet er seinen Meister in Manuel Neuer. Erneut eine gute Chance für die Dänen, die sich hier nicht geschlagen geben.

65. Min Can reiht sich positionsgetreu neben Toni Kroos ein. Im Sturm rückt Kai Havertz auf die Gündogan-Position und Füllkrug wird zur alleinigen Spitze.

64. Min Doppelwechsel bei Deutschland. Niclas Füllkrug und Emre Can kommen für Ilkay Gündogan und Robert Andrich.

63. Min Skov Olsen zieht mit viel Tempo in den deutschen Strafraum und versucht die Flanke von rechts hineinzubringen. Aber Antonio Rüdiger hat etwas dagegen und blockt die Hereingabe ab.

62. Min An der deutschen Auswechselbank gibt es die ersten Bewegungen. Scheinbar wird Julian Nagelsmann gleich ein paar Veränderungen vornehmen.

60. Min Maehle sieht die Gelbe Karte, weil er sich zu heftig bei Michael Oliver beschwert hat. Auf der deutschen Trainerbank hat zuvor Julian Nagelsmann ebenfalls Gelb gesehen.

59. Min Was hat dieses Spiel mit Kai Havertz vor? Erst legt der 25-Jährige den Ball mit einem klasse ersten Kontakt an Andersen und Vestergaard vorbei und läuft zusammen mit Musiala auf das dänische Tor zu. Weil sein Mitspieler im Zentrum zu Fall gebracht wird, muss Havertz es alleine machen und lupft den Ball über Schmeichel hinweg hauchzart am rechten Pfosten vorbei. Das wäre wohl eine kleine Vorentscheidung gewesen.

57. Min Bah räumt Andrich im Luftzweikampf ab und sieht dafür die Gelbe Karte. Robert Andrich muss behandelt werden, ehe es für ihn weitergehen kann.

55. Min Was für ein Wechselbad der Gefühle in Dortmund. Erst steht Delaney mit den Zehenspitzen im Abseits und verhindert somit die dänische Führung, dann greift der VAR zum zweiten Mal zu Ungunsten der Skandinavier ein und beschert Deutschland das erste Tor des Abends.

54. Min Ilkay Gündogan überlässt Kai Havertz den Elfmeter und der bedankt sich in der bestmöglichen Art und Weise bei seinem Kapitän. Havertz schiebt die Kugel unten rechts ins Eck. Auch wenn Schmeichel fast noch dran ist, kann er den Einschlag nicht verhindern.

53. Min Tor für Deutschland! Havertz bleibt cool

52. Min Eben noch der vermeintliche Torschütze, jetzt der Pechvogel. Andersen blockt eine Raum-Flanke mit der Hand. Der VAR meldet sich und Michael Oliver entscheidet auf Elfmeter für Deutschland.

50. Min Diesmal ist der Ball ist im deutschen Tor. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld kann die deutsche Mannschaft den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum befördern. Andersen nutzt die Verwirrung aus und drischt das Leder unten links rein. Aber der VAR meldet sich und nimmt den Treffer wegen Abseits von Delaney zurück.

48. Min Tor für Dänemark! Andersen nutzt die deutsche Verwirrung aus.

47. Min Leroy Sané setzt zum Sprint an, um einen Befreiungsschlag von Antonio Rüdiger zu erlaufen, aber Linienrichter zeigt direkt an, dass der Ball schon mit vollem Umfang im Aus war.

46. Min Der Wiederanpfiff verzögert sich kurz, weil Michael Oliver nach Rücksprache mit einem UEFA-Verantwortlichen noch nicht das Go bekommen hatte. So holte er sich die beiden Kapitäne heran, um ihnen die Situation zu erklären. Alle Beteiligten schauten gen Himmel, lachten kurz. Anschließend konnte es weitergehen.

Anpfiff 2. Halbzeit

Mit dem 0:0 geht es zum zweiten Mal in diesem Spiel wieder in die Kabine. Nach einem furiosen Beginn konnte die deutsche Mannschaft nicht mehr an ihre Offensivpower aus den ersten Minuten anknüpfen. Dadurch konnte Dänemark Stück für Stück befreien, ehe die Gewitter-Unterbrechung der guten dänischen Phase ein Ende bereitete. Nach dem Gewitter vergab Kai Havertz die nächste große Chance auf die Führung. An Möglichkeiten mangelt es der Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht. Jetzt muss endlich die Konsequenz vor dem Tor deutlich besser werden. Ansonsten kann es im Dortmunder Westfalenstadion noch ein hartes Stück Arbeit werden.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 1 Min Eine Minute Nachspielzeit wird es geben.

45. Min Manuel Neuer sichert das Unentschieden! Nach einem Ballverlust von Jamal Musiala geht es ganz schnell. Über die Stationen Eriksen und Delaney landet der Ball bei Höjlund. Der versucht, die Kugel über den herausgeeilten Manuel Neuer zu spitzeln, aber Deutschlands Torwart schmeißt sich mit dem bestmöglichen Timing vor den bulligen Stürmer. Von ihm prallt der Ball ab und wird geklärt. Antonio Rüdiger bleibt nach seinem Laufduell mit Delaney kurz liegen, kann aber weiterspielen.

44. Min Ilkay Gündigan versucht Kai Havertz in die Tiefe zu schicken, doch der Ball rollt durch zu Kasper Schmeichel. Mit einem Risikoball kann der beste Däne auf dem Feld den Ball aus der Gefahrenzone befördern.

43. Min Bah mit dem Foul. Deutschland bekommt den Freistoß am Mittelkreis.

42. Min Nico Schlotterbeck dribbelt im eigenen Strafraum los und verliert den Ball leichtfertig an Höjlund verliert. Aus halbrechter Position donnert der dänische Angreifer seinen Abschluss ins rechte Außennetz.

41. Min Wieder bringt Toni Kroos den Standard hinein, aber die Dänen können in Person von Vestergaard klären. Kapser Hjulund sieht in der Folge wegen zu heftigen Beschwerens die Gelbe Karte.

40. Min Diesmal schlägt Toni Kroos seine Hereingabe über alle Köpfe hinweg auf die andere Seite. Nico Schlotterbeck setzt nach und bekommt dankbar den Freistoß von Oliver geschenkt.

39. Min Eckball für Deutschland.

37. Min Kai Havertz mitz der nächsten Mega-Chance! Aus neun Metern kommt der Arsenal-Stürmer zum Kopfball und drückt die Raum-Flanke mit reichlich Schärfe in Richtung des dänischen Tores. Kasper Schmeichel pariert in Volleyball-Manier mit dem Bagger-Arm. Den zweiten Ball setzt Schlotterbeck knapp ans Außennetz.

36. Min Das Spiel wird mit Schiedsrichterball fortgesetzt. Deutschland war zuletzt in Ballbesitz und bekommt entsprechend das Spielgerät auch wieder zurück. Die erste Aktion nach Wiederanpfiff ist ein langer Ball von Andrich auf Havertz, der aber deutlich zu weit platziert ist. Abstoß für Kasper Schmeichel.

Michael Oliver pfeift und bittet beide Teams, wieder auf das Spielfeld zu kommen. Es kann weitergehen.

Fünf Minuten bekommen beide Mannschaften, um in den Wettkampfmodus hochzufahren. Dann rollt der Ball wieder.

Die Greenkeeper im Dortmunder EM-Stadion lockern jetzt nochmal den Boden in den Strafräumen auf, damit das Wasser ablaufen kann. Währenddessen einigt sich Michael Oliver mit den Kapitänen Ilkay Gündogan und Kasper Schmeichel darauf, dass sich beide Teams kurz erwärmen dürfen.

Dramatischer könnte so ein Achtelfinale kaum sein. Es sind noch zehn Minuten in der ersten Halbzeit auf der Uhr. In den Katakomben schaut Schiedsrichter Michael Oliver immer wieder durch den Spielertunnel nach draußen.

Der Regen lässt so langsam nach und der Stadion-DJ heizt den Zuschauern ein.

Die dänischen Fans liegen sich auf der Tribüne weiterhin in den Armen und überbrücken die Zeit mit Gesang. Noch scheint die Stimmung nicht zu kippen.

Mit vereinten Kräften und Wasserschiebern versuchen Helfer im Stadion gegen die Wassermassen anzukämpfen. Über die geöffneten Gully-Deckel soll das kühle Nass in die Kanalisation geleitet werden. Auf dem Platz kommt die Drenage noch gut mit den Mengen zurecht.

Zwei dänische Fans stellen sich unter die Kaskade und genießen die kalte Dusche sichtlich erheitert. Unterdessen musste das Public-Viewing in Dortmund wegen des Gewitters abgebrochen werden.

Vom Dach des Stadions strömen Wasserfallartige Mengen auf die Tribünen, wo sich die Zuschauer schon aus den vorderen Sitzplätzen zurückgezogen haben.

Es mischt sich auch noch Hagel zu dem Regel dazu. Die Bedingungen werden immer unwirklicher. So kann hier kein Fußball gespielt werden.

Die Fans nehmen es mit Humor. Von der Tribüne ist der Song-Klassiker „Oh, wie ist das schön“ zu hören.

Mit dem einsetzenden Starkregen, der es kaum zulässt, von Tribüne zu Tribüne zu schauen, gehen beide Teams in die Kabine. In zehn Minuten soll es weitergehen.

Auf den Anzeigetafeln kommt nun auch der offizielle Hinweis, dass das Spiel wegen schlechter Bedingungen unterbrochen ist.

Von den Rängen gibt es vereinzelte Pfiffe, aber die halten sich in Grenzen. Der Großteil des Publikums hat Verständnis für die Maßnahme.

35. Min Michael Oliver unterbricht das Spiel tatsächlich. Verständliche Entscheidung, da geht die Sicherheit vor.

34. Min Mittlerweile hat auch der Starkregen eingesetzt. Das Gewitter kommt spürbar näher. Immer wieder ist Donnergrollen zu hören.

33. Min Die von David Raum aus dem Spiel gegen die Schweiz gewohnten Offensiv-Läufe sind bislang noch gar kein Faktor. Der Linksverteidiger könnte noch häufiger den Weg nach vorne finden.

32. Min Die ersten Blitze zucken über dem Stadion durch den dunklen Himmel. Über dem Stadion braut sich das angekündigte Unwetter zusammen.

31. Min Aus 17 Metern ist das Chefsache. Christian Eriksen tritt an und trifft nur den Kopf von Antonio Rüdiger. Die anschließende Flanke von Hojberg findet keinen Abnehmenr.

30. Min Maehle zieht parallel zum deutschen Strafraum in die Mitte, steckt den Ball durch die Beine von Andrich und läuft dann voll auf den Deutschen auf. Klarer Freistoß für Dänemark.

29. Min Toni Kroos spielt einen schludrigen Querpass und Andrich rutscht weg. Skov Olsen schnappt sich die Kugel, kann aber nichts aus der Kontermöglichkeit machen, weil er ganz alleine auf die deutsche Hintermannschaft zuläuft.

28. Min Das agressive Angriffspressing der ersten Minuten bringt die deutsche Mannschaft jetzt nicht mehr auf den Rasen. Im Moment gönnt sich das DFB-Team eine kleine Auszeit.

27. Min Nun kann es endlich weitergehen. Havertz und Musiala bringen die dänische Hintermannschaft mächtig ins Schwimmen. Das lange Bein von Vestergaard muss her, um die Situation zu bereinigen.

26. Min Joshua Kimmich wartet darauf, dass er seinen Einwurf endlich ausführen kann. Noch hat Michael Oliver das Spiel aber nicht wieder freigegeben.

25. Min Andreas Christensen und Kai Havertz stoßen beim Kopfball mit den Köpfen zusammen. Beide Spieler müssen erstmal behandelt werden.

24. Min Erste gefährliche Torchance für die Gäste. Nach reichlich Gewusel an der Strafraumecke kommt Maehle an den Ball und probiert es aus spitzem Winkel mit dem Linksschuss. Aus der Drehung befördert er den Ball noch am Außennetz vorbei in die Zuschauerränge.

22. Min Die erste Ecke bringt der Mannschaft von Kasper Hjulmand dann nichts ein.

21. Min Eriksen packt seine ganze Klasse aus. Der Mittelfeldspieler nimmt einen hohen Ball von Schmeichel mit dem Rücken zum eigenen Tor am deutschen Strafraum an, lässt Rüdiger aussteigen und schickt den deutschen Verteidiger mit einem kleinen Wackler zu Boden. Dann folgt der Abschluss, den Rüdiger gerade so noch blocken kann.

20. Min Die Dänen können sich zum ersten Mal ein bisschen länger vorne festsetzen, Ertrag springt trotzdem nicht dabei heraus.

19. Min Christian Eriksen fordert deutlich mehr Zuspieler seiner Mitspieler, doch bislang haben Toni Kroos und Robert Andrich den dänischen Rekordnationalspieler sehr gut im Griff.

18. Min Kimmich bringt die Flanke gefährlich in die Mitte, wo der eingelaufene Havertz wartet. Christensen kommt in letzter Sekunde zwischen Ball und Gegner und verändert die Flugbahn des Spielgeräts entscheidend, dass Havertz nicht mehr rankommt.

17. Min Die DFB-Auswahl bleibt am Drücker und holt sich den Ball nach gutem Gegenpressing wieder zurück. Offensiv sind die Dänen bislang kaum in Erscheinung getreten.

16. Min Der Nationalmannschafts-Rückkehrer nimmt sich der Sache an, bleibt aber in der Mauer hängen. Vom Kopf von Delaney prallt das Spielgerät ab und rollt ins Seitenaus.

15. Min Deutschland kann über Leroy Sané kontern und belohnt sich für die gute Verteidigungsarbeit mit einem Freistoß in zentraler Position. Rund 25 Meter vom Tor entfernt, ist das eine Situation für Toni Kroos.

14. Min Ilkay Gündogan sorgt für den ersten Standard in der deutschen Hälfte. Er foult Eriksen nahe der Seitenlinie.

12. Min Eine Minute vergangen und Jamal Musiala sammelt den nächsten Torschuss für das deutsche Team. Aber diesmal verzieht das Supertalent deutlich.

11. Min Robert Andrich kommt bei der anschließenden Ecke völlig frei zum Kopfball, kann das Leder aber nicht in eine Ecke platzieren. Stattdessen fängt Schmeichel die Kugel auf Brusthöhe sicher ab.

10. Min Kai Havertz hat die Führung auf dem Fuß! Der verkappte Mittelstürmer bekommt den Ball perfekt in den Lauf gelegt und probiert es mit dem Volley in vollem Tempo. Aus halblinker Position kommt er zum Abschluss und erneut rettet Kasper Schmeichel sein Team vor dem Rückstand.

9. Min Joshua Kimmich sucht nach der Seitenverlagerung den nächsten Mitspieler für die Spielfortsetzung, findet aber niemanden und muss die Situation über Antonio Rüdiger lösen.

8. Min Zweite Ecke für Deutschland und wieder ist Nico Schlotterbeck ganz knapp dran an der Führung. Kroos schlägt den Eckball auf den zweiten Pfosten, wo der Dortmunder am höchsten steigt und erneut Schmeichel im Tor der Dänen in höchster Not retten muss.

7. Min Joshua Kimmich mit dem Hammer aus der Distanz. Der hätte oben rechts gepasst, aber Kasper Schmeichel kratzt das Leder aus dem Winkel.

5. Min Jetzt taucht Dänemark mal in der deutschen Box auf, aber es entsteht keine Gefahr für Manuel Neuer.

4. Min Der Ball zappelt im Netz und es sieht so aus, als ob sich Kasper Schmeichel bei der Ecke verschätzt hat. Schlotterbeck drückt den Ball über die Linie und lässt das Westfalenstadion beben. Doch Michael Oliver zeigt direkt an, Offensivfoul. Der Block von Kimmich war seiner Ansicht nach unfair gesetzt.

3. Min Deutschland beginnt mit reichlich Offensiv-Druck. Die Dänen ziehen sich erstmal tief in die eigene Hälfte zurück. Andrich verlagert gut auf Raum, dessen Hereingabe erneut von Andersen geklärt wird. Ecke für die Gastgeber.

2. Min Kai Havertz bekommt den ersten Freistoß des Spiels zugesprochen. An der Mittellinie wird er von Andersen zu Fall gebracht.

Min Deutschland stößt an und Leroy Sané taucht zum ersten Mal im dänischen Strafraum auf. Es geht direkt ein Raunen durchs Stadion. Aber Christensen schlägt die Hineingabe in die deutsche Hälfte zurück.

Anpfiff