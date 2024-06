Deutschland ist im „Fülle“-Fieber. Nachdem Niclas Füllkrug bei dieser EM zweimal als Joker traf und seinen Riecher unter Beweis stellte, hoffen viele Fans darauf, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den Angreifer am Samstag gegen Dänemark von Beginn an aufstellt. Der 31-Jährige präsentiert sich bei der EM in Topform und ist zu Deutschlands großem Hoffnungsträger im Kampf um den silbernen Pokal geworden. Ex-HSV-Profi Martin Harnik appelliert in der MOPO an den Bundestrainer, dass Füllkrug am Samstag gegen Dänemark unbedingt einen Platz in der DFB-Startelf bekommen sollte.