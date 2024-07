Bellingham droht Ärger: UEFA ermittelt gegen Englands Superstar

Jude Bellingham droht nach seinem Torjubel im EM-Achtelfinale mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Slowakei (2:1 n.V.) Ärger mit der UEFA.

Die Europäische Fußball-Union kündigte am Montag Ermittlungen ihrer Ethik- und Disziplinarkommission wegen eines „möglichen Verstoßes gegen die Grundregeln des guten Benehmens“ an.

Es geht dabei offenbar um eine obszöne Geste des Champions-League-Siegers von Real Madrid nach seinem Ausgleichstreffer kurz vor Ende der regulären Spielzeit vor der slowakischen Bank.

„Der Druck ist groß und die Leute reden eine Menge Müll“

Bellingham hatte schon zuvor auf X mitgeteilt, dass es sich dabei um einen Scherz mit Freunden auf der Tribüne gehandelt habe. „Nichts als Respekt dafür, wie das slowakische Team heute gespielt hat“, schrieb der 21-Jährige.Zuvor hatte er bereits mit seinem Jubelschrei nach dem spektakulären Fallrückzieher für Aufsehen gesorgt. „Wer sonst?“, schrie er und wollte sich damit gegen die Kritik der vergangenen Tage wehren.

„Für England zu spielen, ist ein schönes Gefühl, aber der Druck ist groß, und die Leute reden eine Menge Müll“, sagte der Jungstar in der Pressekonferenz nach dem Spiel und fügte süffisant an: „Es ist schön, dass man ihnen ein bisschen was zurückgeben kann.“ (sid/lw)