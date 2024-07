Brutales EM-Aus für Ex-HSV-Star Bénes – England-Fans irritieren mit ihrem Liedgut

Etwas mehr als eine Minute fehlte und sie wären raus gewesen. Englands Fans hatten ihre Finger schon im Mund, um ihr Team mit Schimpf und Schande von der EM zu verabschieden. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Jude Bellingham zum Ausgleich gegen die Slowakei, später setzte Harry Kane noch einen drauf. 2:1 nach Verlängerung für England gegen den Außenseiter, doch noch der Sprung ins Viertelfinale gegen die Schweiz – und ein brutales EM-Aus für Ex-HSV-Star László Bénes.

War das knapp. Mit dieser Gefühlslage verabschiedeten sich die englischen Fans aus Gelsenkirchen, dem Ort, den sie während dieses Turniers so sehr verhöhnten und an dem sie unmittelbar vor einem der schwärzesten Abende ihrer Fußball-Geschichte standen. Doch dann kamen Bellingham und Kane …

England-Star Bellingham traf spät zum Ausgleich

Als alles schon vorbei zu sein schien und die Slowaken durch Schranz‘ Tor (25.) wie der Sieger aussahen, zeigte zunächst Bellingham seine ganze Klasse. Per Fallrückzieher drosch der Superstar von Real Madrid den Ball vor den 50.000 Fans in die Maschen, doch noch der Ausgleich für den strauchelnden Favoriten (90.+5).

Es war zudem ein Tor, das die Slowaken demoralisierte. Bayern-Star Kane nutzte das Momentum, köpfte in der ersten Minute der Verlängerung zum 2:1 ein. Das reichte.

Ex-HSV-Star Bénes kam zu seinem zweiten EM-Einsatz

Maximal bitter für die Slowaken, die bravourös kämpften und bei denen Bénes zu seinem zweiten Turniereinsatz kam. Der Mittelfeldmann, der nach dem Turnier vom HSV zu Union Berlin in die Bundesliga wechselt, wurde nach 81 Minuten eingewechselt. Für ihn und sein Team ist die EM vorbei, während England am Samstag in Düsseldorf auf die Schweiz trifft. Dort bedarf es allerdings einer gewaltigen Leistungssteigerung, um gegen die Eidgenossen bestehen zu können.

Englands Fans fallen vor der Partie negativ auf

Dem englischen Anhang war das erst mal egal. Nicht wenige von ihnen hatten auf der Anfahrt zum Spiel in den Straßenbanen das Lied der „Ten German Bombers“ angestimmt. Ein altbekanntes Kriegslied, das vom Abschuss deutscher Flugstreitkräfte durch die Royal Air Force im zweiten Weltkrieg handelt und vom englischen Fußballverband FA und der UEFA als diskriminierend eingestuft wurde. Doch Englands Reise bei dieser EM geht dank Bellingham und Kane weiter, auch wenn das mit dem Benehmen so eine Sache ist.