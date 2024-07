„Bin nicht in der WhatsApp-Gruppe“: Mbappé bei Real Madrid noch außen vor

Kylian Mbappé ist offenbar noch nicht so richtig bei Real Madrid angekommen. „Nein, ich bin nicht in der Whatsapp-Gruppe“, sagte Frankreichs Fußballstar vor dem EM-Achtelfinale in Düsseldorf gegen Belgien (Montag, 18 Uhr/ZDF und MagentaTV).

Der 25 Jahre alte Neuzugang der Königlichen war gefragt worden, ob er sich über die Whatsapp-Gruppe der Spieler schon Informationen von Reals belgischem Torwart Thibaut Courtois habe sichern könne.

Keine Tipps von Thibaut Courtois zum nächsten Gegner

Courtois, der sich zu Saisonbeginn das Kreuzband gerissen hatte, steht nicht im Aufgebot der Roten Teufel. Mit ihm habe er aber nicht gesprochen, beteuerte Mbappé, der vor dem Achtelfinal-Gegner warnte: „Sie sind hungrig auf den Sieg.“ Belgien habe eine großartige Mannschaft und sehr gute Spieler. (dpa/lw)