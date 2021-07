Auf Instagram: Robin Himmelmanns emotionaler Abschied vom FC St. Pauli

Das war’s nun also. In der Summe unschön, in der Außenwirkung fatal, aber endgültig: Robin Himmelmann steht nicht mehr beim FC St. Pauli unter Vertrag. Am Freitag nahm der langjährige Stammkeeper via Instagram Abschied mit einem kurzen, aber emotionalen Beitrag.

„Achteinhalb Jahre nach meinem ersten Training in braun-weiß ist das Abenteuer FC St. Pauli nun für mich vorbei“, schrieb er an alle Freunde, Bekannte und Fans. Nach dieser langen Zeit sei es fast unmöglich, sich „bei allen lieben Menschen, die ich kennenlernen durfte, zu bedanken und gebührend zu verabschieden“.

Er habe sich bereits vergangene Woche für die vielen Nachrichten und positiven Rückmeldungen bedankt, jetzt wolle er „nur dieses eine Wort“ loswerden. „Es ist an Alle gerichtet, die sich angesprochen fühlen und meinen Weg (zumindest in Teilen) seit Juli 2012 in Hamburg begleitet haben: DANKE!!!“ Garniert ist der Begriff mit einem braunen und einem weißen Herzen.

Das Votum der Fans in Sachen Robin Himmelmann ist eindeutig



Aus einem Vorgang, der eigentlich nur Verlierer hat, geht der 31-Jährige zumindest als gefühlter Gewinner hervor. Die Reaktion der Anhängerschaft und von ehemaligen Kollegen auf den Umgang mit dem verdienten Profi ist selten eindeutig, und das unabhängig davon, dass die rein sportliche Entscheidung, ihn vorerst aus dem Tor zu nehmen, hier und da auch auf Verständnis stößt.