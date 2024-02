Google Pixel Buds Pro: Sind das die AirPods der Android-Welt?

https://www.gettyimages.de/detail/nachrichtenfoto/google-inc-pixel-5-smartphone-and-the-companys-pixel-nachrichtenfoto/1229210983?adppopup=true

Ob Apple oder Samsung: Ear Buds haben die klassischen Kabelkopfhörer in kurzer Zeit ersetzt. Kein Wunder: Bei Ear Buds stehen lästige Wackelkontakte und Kabelsalate nicht mehr auf der Agenda. Auch Google erfreute seine Kundschaft erst letzten Monat mit den neuen Google Pixel Buds Pro. Viele munkeln, dass die Google-In-Ears vielleicht zu den AirPods des Android-Universums werden. Aber wieso eigentlich?

Die Google Pixel Buds Pro gibt es bereits seit dem 28. Juli 2022.

Google Pixel Buds Pro: Was haben sie drauf?

Betrachtet man die Google-Kopfhörer von außen, fällt sofort das schicke Design der Hülle auf. Für etwas Farbe sorgen die Ear Buds selbst. Diese kommen in vier verschiedenen Farben daher. Ein weiterer Pluspunkt ist die angenehme Größe der Hülle: Sie ist leicht zu transportieren und passt gut in die Hosentasche.

Natürlichen zählen auch die inneren Werte: Die Google Pixel Buds Pro verfügen über Active Noise Cancelling (ANC). Störende Geräusche können unterwegs, aber auch beim Arbeiten ganz einfach unterdrückt werden. Zudem halten es die Google-Buds ziemlich lange aus: Mit einer hervorragenden Akkulaufzeit von über 12 Stunden (mit ANC fast 8 Stunden), können Podcasts, Alben und Audio-Bücher – übrigens mit guter Soundqualität – problemlos gehört werden. Ist der Akku wieder leer, lassen sich die Ear Buds auch kabellos aufladen.

Die Steuerung der Ear Buds erfolgt durch Tipp- und Wischbefehle. Tippen Sie den Kopfhörer beispielsweise kurz an, kann die Musik pausiert werden. Bleibt der Finger etwas länger auf den Buds, wird das ANC aktiviert oder ausgeschaltet. In der App der Google Pixel Buds Pro gibt es under anderem eine Anleitung zur Touchbedienung. Typisch Google: In den Kopfhörern ist auch ein Google Assistant integriert. Sprachbefehle sind also hier auch möglich.

Manko: Für iOS-Systeme, also Apple-Geräte, scheint das Google-Produkt nicht gedacht zu sein. Es gibt die App schließlich gar nicht für iPhone-User.

Die berühmte Alternative für Apple-Fans: Die AirPods

Wer noch auf der Suche nach guten In-Ears ist und als Apple-Nutzer immer noch keine AirPods hat, sollte den Kopfhörern vielleicht spätestens jetzt eine Chance geben. Das Apple-Produkt ist weltweit äußerst begehrt und begeistert mit tollem Sound. Zudem sind die In-Ear-Kopfhörer klein und kompakt und treten in einem schicken Design in Erscheinung. Die AirPods der dritten Generation sind ein gutes Beispiel für gefeierte Ear Buds:

Auch hier kann das Gerät per Drucksensor gesteuert werden. Die Akkulaufzeit der AirPods ist zwar nicht so lang wie die der Google-Buds, aber trotzdem mehr als ausreichend.

Google sorgt für das Statement-Piece der Android-User

Die Tatsache, dass die Google-Buds nicht für das iOS-System gemacht sind, zeigt eine klare Abgrenzung der Zielgruppe. Denn nur Android-User profitieren von den schicken Kopfhörern. Wer die Google Pixel Buds Pro als Apple-User gerne ausprobieren möchte, muss es sich also theoretisch bei seiner nächsten Smartphone-Kauf-Entscheidung also genau überlegen.

