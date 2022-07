Exklusiv: Last-Minute-Urlaub auf der Cap San Diego — zum Sparkurs!

Zur Urlaubssaison gibt es wieder eine riesige Bandbreite an verschiedenen Reiseangeboten. Wer dieses Jahr mal auf klassische Reiseziele wie Spanien oder Italien verzichten möchte, kann sich stattdessen über eine erlebnisreiche Schifffahrt auf dem größten Museumsfrachtschiff der Welt freuen: auf der „Cap San Diego“.

Was ist so besonders an der Cap San Diego?

Der deutsche Stückgutfrachter Cap San Diego wurde im Jahr 1961 gebaut. In den 80er-Jahren wurde er im Liniendienst mit Südamerika eingesetzt. Früchte, Textilien, Kaffee und viele andere Produkte wurden so nach Deutschland transportiert, während die Cap San Diego Maschinen, Chemikalien, Autos und sogar trächtige Kühe nach Südamerika exportierte.

Heute liegt das Schiff in seinem Heimathafen in Hamburg und dient mit seinen Shops und Veranstaltungen als Museumsschiff für Touristen und Hamburger selbst. Doch das ist längst nicht alles – das größte Museumsfrachtschiff der Welt ist nämlich noch betriebsfähig. So können wahre Nautik-Fans noch eine historische Schifffahrt hautnah miterleben.

Last-Minute-Urlaub: Eine wunderschöne Elbfahrt in Hamburg Richtung Cuxhaven

Mit der Cap San Diego können Sie im Hamburger Hafen tolle Sehenswürdigkeiten entdecken.

Hamburg aus der Sicht eines Matrosen: Am 21. Juli 2022 richtet der Kapitän der Cap San Diego sein Steuerrad Richtung Cuxhaven. Mit einer wunderbaren Aussicht auf die beeindruckende Hamburger Architektur an der Elbe fahren Sie am sonnigen Elbstrand und am noblen Villenviertel Blankenese vorbei.

Nicht nur der Blick auf die Elbe begeistert: Auch das leckere Essen an Deck macht die Schifffahrt besonders. Köstliche Snacks, saftiger Kuchen sowie Kaffee und Tee erwarten Sie an Bord. Sogar eine interessante Kunstausstellung in den Luken verzaubert die Passagiere. Zu den Leistungen gehört außerdem ein Bus-Shuttle, den Sie ganz einfach dazubuchen können. Dieser ist schon im Preis inbegriffen und sorgt für keinerlei Extra-Kosten. So kann die Reise auf der Elbe also in vollen Zügen genossen werden.

Abfahrt an der Überseebrücke: 21. Juli 2022 ab 10 Uhr (Boarding ab 9 Uhr)

21. Juli 2022 ab 10 Uhr (Boarding ab 9 Uhr) Ankunft in Cuxhaven: circa 18 Uhr

circa 18 Uhr Leistungen: Verpflegung, Kunstausstellung, Reisemoderation, Bus-Shuttle, Walking Band

Verpflegung, Kunstausstellung, Reisemoderation, Bus-Shuttle, Walking Band Preis mit Promo-Code MOPO10 pro Person: 134,10 Euro statt 149 Euro

Wer auf die Rückfahrt mit dem Bus-Shuttle verzichten und etwas länger in Cuxhaven bleiben möchte, kann auch wieder mit der Cap San Diego – zum selben Preis – an seinen Heimathafen zurückgelangen. Am 26. Juli geht die Fahrt um 11 Uhr los. Das Museumsschiff kommt dann gegen 18 Uhr in Hamburg an.

Last-Minute-Urlaub: Die beeindruckende Schifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal von Rendsburg nach Kiel

So schön kann die Fahrt auf der Cap San Diego sein.

Der Weg ist das Ziel: Am 6. August 2022 können Sie mit der Cap San Diego von Rendsburg nach Kiel fahren. Die Route verläuft über eine der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt: den Nord-Ostsee-Kanal. Mit spannenden Schiffsbegegnungen, komplexen Brücken und bezaubernden Landschaften ist die Strecke definitiv ein Muss für alle Nautik-Fanatiker. Dank der Moderation verpassen Sie keine Sehenswürdigkeiten und erfahren alles, was Sie rund um das Thema Schleusen, Manöver und Co. wissen sollten.

Abfahrt in Rendsburg: 6. August 2022 um 11 Uhr (Boarding ab 10 Uhr)

6. August 2022 um 11 Uhr (Boarding ab 10 Uhr) Ankunft in Kiel: circa 19 Uhr

circa 19 Uhr Leistungen: Verpflegung, Kunstausstellung, Reisemoderation, Bus-Shuttle, Walking Band

Verpflegung, Kunstausstellung, Reisemoderation, Bus-Shuttle, Walking Band Preis mit Promo-Code MOPO10 pro Person: 134,10 Euro statt 149 Euro

Auch hier können Sie einen Bus-Shuttle von Kiel zurück nach Hamburg dazubuchen. Wer jedoch von der einzigartigen Cap San Diego begeistert ist und sich nach einem längeren Urlaub sehnt, fährt mit dem Schiff – zum selben Preis – am 11. August 2022 um 11 Uhr wieder zurück nach Rendsburg, um von dort mit dem Bus nach Hamburg zu fahren.

Idyllische Schifffahrt auf der Cap San Diego: Ziemlich spontan und trotzdem günstig

Ob von Hamburg nach Cuxhaven oder von Rendsburg nach Kiel: Eine Schifffahrt auf dem Museumsschiff löst nostalgische Gefühle aus und sorgt für einen unvergesslichen Last-Minute-Urlaub auf dem Wasser. Mit tollen Programmen und schönen Sehenswürdigkeiten werden so neue Erinnerungen mit Familie und Freunden gesammelt. Dank des Promo-Codes MOPO10 schonen Sie zudem Ihren Geldbeutel.

