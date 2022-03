Hamburg: Die „Cap San Diego“ öffnet am Sonntag ihr Herz

Das Herz der „Cap San Diego“ ist schon 60 Jahre alt – und immer noch top in Form! Am Sonntag feiert das Museumsschiff den 60. Geburtstag seiner Hauptmaschine. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren haben freien Eintritt.

Die Hamburger nennen sie zärtlich den „weißen Schwan im Hafen“. Dabei war das Geschäft der „Cap San Diego“ Jahrzehnte lang weder elegant noch rein. Der von der Deutschen Werft AG gebaute Frachter brachte von 1962 bis 1981 Autos, Maschinen und Chemikalien nach Südamerika. Zurück kam er mit Kaffee, Fleisch und Obst.

Hamburg: Freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren auf der „Cap San Diego“

Angetrieben wurde das Schiff dabei von einer 11.650 PS starken Maschine, um die sich seit der Umwidmung zum Museumsschiff 1989 eine Crew aus Ehrenamtlichen kümmert. So kann die „Cap San Diego“ immer noch mehrmals im Jahr in See stechen und Ausflüge in die Nord- und Ostsee machen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Am Sonntag öffnet die „Cap San Diego“ zwischen 10 und 18 Uhr ihr Herz und zeigt, dass dort noch immer alles so läuft wie vor 60 Jahren. Zum Programm gehört eine Präsentation des Hilfsdiesel-Betriebs, des Pumpenbetriebs und der Separatoren. Auch die Rudermaschine wird angeschmissen und die Luftkompressoren kommen zum Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Sorge um alte Kräne im Hafen

Ehemalige Seeleute erklären die alte Funktechnik. Und wer dann noch nicht genug hat, kann sich auf Schautafeln weitere Technikinformationen durchlesen.

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Erwachsene zahlen 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro. Und wen die Seeluft hungrig macht, für den hält die Bordgastronomie ein Mittagessen bereit. Ahoi!