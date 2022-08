„Mitreißende Hassverkörperung“: Hamburgerin ist „Schauspielerin des Jahres“!

Eine Gruppe von Kritikerinnen und Kritiker hatten die Wahl, und die fiel am Ende auf Lina Beckmann. Die Hamburgerin wurde bei der jährlichen Umfrage der Fachzeitschrift „Theater heute“ zur „Schauspielerin des Jahres“ erkoren – für ihre „mitreißende Hass- und Bosheitsverkörperung von Shakespeares Antiheld Richard III.“.

Die Inszenierung „Richard the Kid & the King“ von Karin Henkel ist am 30. September und am 15. Oktober wieder am Schauspielhaus zu sehen. Hier geht’s zur MOPO-Kritik des Stücks. Für die Rolle wurde Lina Beckmann auch schon mit dem österreichischen Theaterpreis „Nestroy“ geehrt. Und im Mai erhielt sie den begehrten Gertrud-Eysoldt-Ring.

Lina Beckmann „spielt alles, kann alles, will alles“

„Ich freue mich riesig für Lina Beckmann und halte diese Auszeichnung für mehr als verdient!“, so Karin Beier, Intendantin des Schauspielhauses. „Sie ist eine der wandlungsfähigsten und kraftvollsten Schauspielerinnen, die ich kenne. Sie spielt alles, kann alles, will alles und schont sich dabei keine Sekunde. Ich arbeite nun schon so viele Jahre mit ihr zusammen, seit unserer ersten Begegnung in Zürich. Und jedes Mal schafft sie es in der Arbeit aufs Neue, zu überraschen und einfache Stichworte in eine fast schon premierenreife Szene zu verwandeln. Herzlichen Glückwunsch, Lina!“

Das könnte Sie auch interessieren: Ende streng geheim: Charly Hübners letzter Rostocker „Polizeiruf“

Den TV-Zuschauer:innen ist Lina Beckmann unter anderem als Ermittlerin im „Polizeiruf 110“ aus Rostock bekannt. Dort folgte sie auf Charly Hübner – im wahren Leben ihr Ehemann.