Weltpremiere in Hamburg: Dieser Star übernimmt die Hauptrolle im neuen Disney-Musical

Am 24. März 2024 wird im Theater Neue Flora die Weltpremiere des Disney-Musicals „Hercules“ über die Bühne gehen. Der Konzern feiert damit erstmals eine Musical-Weltpremiere in Hamburg. Mit Spannung wurde am Mittwochabend im Kent-Club an der Stresemannstraße (Altona) das Geheimnis um den Hauptdarsteller gelüftet: Benét Monteiro wird die heldenhafte Titelrolle übernehmen!

Der gebürtige Brasilianer ist in Hamburg kein Unbekannter: Er übernahm im November 2021 die Rolle des Eisverkäufers Kristoff bei der Premiere von „Die Eiskönigin“ im Stage-Theater an der Elbe. Zum absoluten Star der Musical-Szene machte ihn aber die herausfordernde Rolle des „Hamilton“ im gleichnamigen Musical, das erst vor anderthalb Wochen seine bittersüße Dernière im Operettenhaus hatte.

Hamburg: „Hercules“ feiert Weltpremiere in der Neuen Flora

„Das war wunderschön – so eine große Welle von Liebe“, erinnert sich Monteiro im MOPO-Interview an die letzte „Hamilton“-Show und stößt einen tiefen Seufzer aus. „Ich muss immer noch jeden Tag an diesen Abend denken. Dieser Moment bei ‚Ein letztes Mal‘, als die Fans den Saal mit blauen Lichtern erleuchteten, war so etwas Besonderes. Ich spreche wohl für die gesamte Cast, wenn ich sage, dass wir so was bis dahin alle noch nicht erlebt hatten.“

Das neue Musical basiert lose auf dem gleichnamigen Disney-Film von 1997. So langsam kommt Monteiro nun in der neuen Rolle des Götter-Sohns Hercules an: „Es fühlt sich gerade so an, als wenn du einen Partner hattest, den du als Liebe deines Lebens gesehen hast, der aber plötzlich Schluss gemacht hat. Aber nun habe ich jemanden Neues kennengelernt. Und ich weiß, dass diese Person etwas Besonderes hat. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mehr über diese Person zu erfahren. Und an diesem Punkt bin ich gerade.“

Benét Monteiro und „Herculus“-Komponist Alan Menken haben sich schon zuvor in New York getroffen. Stage Entertainment/Arjen Mensinga Benét Monteiro und „Herculus“-Komponist Alan Menken haben sich schon zuvor in New York getroffen.

Der „Hercules“-Song „Endlich angekommen“, den Monteiro für die Anwesenden als Kostprobe sang, passte da wie die Faust aufs Auge. „Bei ‚Hamilton‘ musste ich rappen und nicht so viel singen. Stimmtechnisch ist es bei ‚Hercules“ etwas ganz anderes. Ich brauchte etwas Zeit, um mich wieder zu erinnern, wie es für meinen Körper funktioniert, lange Noten zu singen.“ Ein bereits gedrehtes Video zum Song wird heute auf YouTube veröffentlicht.

„Ein Held, der der Gesellschaft Hoffnung bringt“

Als kleiner Junge lag es noch außerhalb seiner Vorstellungskraft, dass er der Typ für diese Heldenfigur sein könnte: „Aber hier bin ich!“, so der Charmebolzen, der neuerdings seine Muskeln spielen lässt. Die hat er sich nämlich eigens antrainiert für die Rolle. „Ich kann noch ein bisschen mehr draufpacken. Nur für mich. Niemand hat mir gesagt, dass ich das tun muss“, erzählt Monteiro. „Ich glaube, ich werde die Geschichte besser erzählen können, wenn ich auch den Körper dazu habe.“

Hercules ist für den 38-Jährigen „ein Held, der der Gesellschaft Hoffnung bringt“. Monteiro: „Und gerade jetzt, wo die Welt so düster aussieht, hoffe ich, dass wir den Menschen etwas Licht bringen können.“

Stage-Theater Neue Flora: ab 24.3.24, Di-So, verschiedene Zeiten, Tickets ab 63,99 Euro