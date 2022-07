Sommer in Hamburg? Das sind die Gratis-Freizeittipps

Die Ferien sind in Hamburg gestartet und und wer die Freizeit und das gute Wetter nutzen will, muss dafür nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Die MOPO hat einige Tipps für kostenlos Ausflüge und Veranstaltungen in und um Hamburg zusammengestellt.

Kostenlose Tipps für den Sommer in Hamburg

Wilhelmsburger Inselpark: Wer auch bei warmem Wetter gern aktiv ist, der kann bis zum 25. September jeden Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr im Wilhelmsburger Inselpark Spielgeräte ausleihen und sich von „ParkSportPilot:innen“ Spieletipps zu Freizeit- und Parkspielen geben lassen. Das Angebot wird auch in anderen Parks angeboten, eine Übersicht gibt es hier.

Kinderstadt Hamburg: Noch bis zum 22. Juli können die 7- bis 15-Jährigen in der HafenCity eine Stadt planen, bauen und gestalten, Berufe ausüben, Theater spielen, Politik machen oder für die Stadtzeitung schreiben. Um aufgenommen zu werden, braucht es lediglich die Einverständniserklärung der Eltern, für Verpflegung wird gesorgt.

Töpferkurs für Kinder und Jugendliche: Unter fachlicher Anleitung können montags bis freitags zwischen 15 und 18 Uhr Kinder ab fünf Jahren das Töpfern lernen. Die Veranstaltung findet bei den Großen Wallanlagen, Seite Glacischaussee neben der Minigolfanlage statt, vorab muss man sich anmelden.

Ferienpass Hamburg: Mit dem Ferienpass bekommt man mit den Kindern vergünstigten Eintritt für über 500 vielfältige Kursangebote. Bei „Budni“, in Schulen und anderen öffentlichen Orten liegen Flyer dafür aus, online kann dann auf Wunsch nach den kostenlosen Angeboten gefiltert werden.

Sommer in Hamburg? Es gibt auch Gratis-Freizeitangebote

Planten un Blomen: Hamburgs Vorzeigepark lohnt sich nicht nur zum Flanieren, sondern bietet im Sommer auch einige kostenlose Veranstaltungen an. Am bekanntesten sind wohl die Wasserlichtspiele um 14, 16 und 18 Uhr, die an Sonn- und Feiertagen um 14 Uhr auch mit Musik unterlegt sind. Abends gibt es dann ab 22 Uhr die Wasserlichtkonzerte mit wechselnder musikalischer Untermalung.

Wildgehege Klövensteen: Von Hirschen bis zu Pfauen gibt es im Wildgehege Klövensteen allerlei Tiere zu entdecken. Donnerstags bis sonntags können dort von 10 bis 18 Uhr die Wildtiere bestaunt werden, der Eintritt ist frei.

Museum der Natur – Zoologie: Im zoologischen Museum in Rotherbaum können auf 2000 Quadratmetern Tiere aus aller Welt hautnah erlebt werden. Bis zum 14. August findet man dort auch die Sonderausstellung „Facettenreiche Insekten“, der Eintritt ist frei. (to)