An den Flughäfen stapeln sich derzeit aufgrund von Abfertigungsproblemen und Personalmangel unzählige Koffer und Reisetaschen – so auch in Hamburg. Die Reisenden werden oft nicht über den Verbleib ihres Gepäcks informiert, müssen sich selbst auf die Suche machen. Dabei gilt es einiges zu beachten.

Die Verbraucherzentrale rät den Urlaubern, sich schnell um die vermissten Koffer und Taschen zu kümmern. Direkt nach der Reise sollten sich die Betroffenen an den Gepäckermittlungsschalter (Lost & Found Büro) am Flughafen wenden und dort den sogenannten „Property Irregularity Report“ ausfüllen.

Falls der Schalter geschlossen ist, kann das oftmals auch über die Webseite der Fluggesellschaft erledigt werden – oder man geht am nächsten Tag noch einmal persönlich zum Schalter.

Hamburg Airport: Gepäckermittlung starten und Verspätung der Koffer anzeigen

Zudem sollte die Verspätung des Gepäcks den Fluglinien so schnell wie möglich gemeldet werden. Wer mit mehreren Airlines unterwegs ist, sollte sich an jedes der Unternehmen wenden. Nicht immer reicht dafür jedoch eine Mail. Deshalb rät die Verbraucherzentrale die Meldung des verspäteten Gepäcks auch schriftlich per Einschreiben zu übermitteln.

Eigentlich werde das Gepäck mit einem Zustellunternehmen nachgesendet, erklärt eine Sprecherin der Lufthansa der MOPO. „Da die Gepäckmittlung in Hamburg jedoch aktuell personell unterbesetzt und das Gepäckaufkommen derzeit extrem hoch ist, kann dieser Prozess leider nicht aufrecht erhalten werden.“ Bedeutet: Die Hamburger müssen ihr Gepäck selbst vom Flughafen abholen.

Koffer-Suche: Reisende brauchen Bordkarte und Ausweis

In der Regel wird der Fluggast darüber informiert, dass sein Koffer nun zur Abholung bereit ist. Die Fahrtkosten könne man sich von der Fluggesellschaft erstatten lassen, so die Verbraucherzentrale. Manchmal kann es sich jedoch auch lohnen, ohne Bescheid nach einigen Tagen zum Flughafen zu fahren und sich dort nach seinem Gepäck zu erkundigen.

In Hamburg liegt der Zugang zur Gepäckermittlung, dem Lost & Found Büro, in der Airport Plaza, Ebene 0. Je nachdem mit welcher Fluglinie man unterwegs war, gibt es dort verschiedene Ansprechpartner. Mit einer Klingelstelle oder per Telefon kann ein Mitarbeiter erreicht werden, der kommt und die Flugunterlagen prüft. Wer Boardkarte und Personalausweis vorlegt, kann den Gepäckbereich betreten und sich auf die Suche machen.

Bleibt das Gepäck verschollen, kann der Fluggast Entschädigung einfordern. Maximal beträgt die Entschädigungssumme rund 1400 Euro. Wertvolle Gegenstände sollte man daher unbedingt mit ins Handgepäck nehmen.