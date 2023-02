Schwanger und Training? Bleiben Sie in Bewegung!

Schwangerschaft und sportliche Bewegung – das passt auf den ersten Blick nicht so recht zusammen. Schließlich soll das Baby im Bauch der werdenden Mutter nicht gefährdet werden. Von Tag eins bekommen die Frauen von allen Seiten gute Ratschläge, was besser für sie oder das Kind sein soll. Häufig geht es in die Richtung, sich doch bitte mehr zu schonen: Schwangere sollten sich nicht so anstrengen, nicht so schwer heben, nicht hüpfen und so weiter.

Wenn man sich überlegt, was im Körper einer Schwangeren passiert, dann ist das erst mal beeindruckend – und damit meine ich nicht den neuen Menschen, der da heranwächst. Mich beeindruckt der Körper der Frau, die Prozesse, die stattfinden. Die Schwangere muss quasi alle drei Wochen mit einem neuen Körper klarkommen.

Gesundheitsexperte: Gezieltes Training für Schwangere

Neuer Schwerpunkt, neue Haltung, neue Winkel, weniger Stabilität und weniger Ausdauer bei gleichzeitig höheren Belastungen – binnen weniger Monate. Es gibt keinen vergleichbaren Prozess im Leben, in dem sich der menschliche Körper in dieser Geschwindigkeit umbaut. Nicht mal in der Pubertät.

Wenn man nun empfiehlt „Schone dich!“, dann ist das lieb gemeint und auf gewisse Weise rücksichtsvoll. Aber es hilft nicht. Eine werdende Mutter hat immense körperliche Anstrengungen vor sich. In der Schwangerschaft, bei der Geburt und danach genauso. Nur ein strukturiertes Training, was gezielt die Anforderungen einer Schwangerschaft und Geburt berücksichtigt, kann einen darauf vorbereiten.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher. Patrick Sun Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher.

Ein Beispiel: Die Bauchmuskulatur wird früher oder später nutzlos. Also muss der Körper weit mehr Stabilität aus dem Po holen als vorher. Wie sind Sie da ausgestattet? Geht so? Dann aber los, in den letzten sechs Wochen der Schwangerschaft sind Ihre Po-Muskeln Ihr einziger Halt!

Ich spreche hier von gezieltem Training. Ob eine Schwangere Sport machen möchte, ist eine völlig andere Frage. Hier kann man sagen: Wenn Sie seit Jahrzehnten eine Sportart machen, darin sehr sicher sind, dann werden Sie diesen Sport wahrscheinlich risikofrei recht lange weitermachen können – am besten in Abstimmung mit Ihrer Frauenärztin oder -arzt.

Arlow Pieniak ist Personal Trainer und hilft Menschen, ein gesundes, schmerzfreies Leben zu führen – in seinem Studio in Eimsbüttel, auf Instagram (@workittraininghamburg) und als „MOPO-Fitmacher“. Schreiben Sie ihm: fitmacher@mopo.de