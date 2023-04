MOPO-Fitmacher: Dieses Trainingsgerät ist ein echter Allrounder

Die Fitnessbranche ist ein weltweit gigantischer Markt. Fitness verspricht Gesundheit – und damit lässt sich viel Geld verdienen. Wer will nicht fit sein? Dadurch ergeben sich immer neue Trends, Aerobic, Mini-Trampolin, Hula-Hoop oder auch EMS, ein Training mit leichten Stromstößen. Die meisten Trends verschwinden recht schnell wieder, andere etablieren sich – aber dieses eine, kann ich besonders empfehlen.

Es gibt aber ein Trainingsgerät, das sich zurecht seit Jahren hält und ein großartiges Training ermöglicht: Kettlebellls.

Was sind denn Kettlebells, werden sich sicherlich einige Leserinnen und Leser fragen. Eigentlich nur eine Runde Hantel mit einem Griff daran. Und was ist daran besser als an einer Kurzhantel? Kettlebells sind aus einem Guss, sind kompakter und griffiger. Deshalb kann man mit ihnen mit Schwung arbeiten, und das ermöglicht ein völlig anderes Training.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher. Patrick Sun Der MOPO-Fitmacher Arlow Pieniak ist Personal Trainer und unterstützt Menschen dabei, nachhaltig ein gesundes, schmerzfreies Leben zu führen – in seinem Studio in Eimsbüttel und als „MOPO-Fitmacher“. Folgen Sie Pieniak auch auf Instagram: @workittraininghamburg Haben Sie eine Frage an unseren Experten? Schreiben Sie uns an fitmacher@mopo.de!

Der große Vorteil in meinen Augen: Man kann mit der Kettlebell alle motorischen Fähigkeiten des Körpers nutzen, also Kraft, Schnellkraft, Koordination, Beweglichkeit und Ausdauer. Kein anderes Gerät ist so flexibel, keine Trainingsform so effizient. Oder können Sie mit einer Joggingrunde Ihre Beweglichkeit verbessern? Eher nicht!

Kettlebell ist ein Allrounder

Die Kettlebell ist ein Allrounder. Man kann mit ihr Kraftübungen machen, nicht so intensiv wie mit Langhanteln, aber effektiv. Im Ausdauerbereich ersetzt sie keine Laufkilometer, aber das Herz-Kreislaufsystem kann durch Schwing-Übungen gezielt angesprochen werden. Schnellkraft lässt sich genauso mit ihr trainieren, wie Beweglichkeit und Koordination mit entsprechenden Übungen.

Natürlich kommt es auch beim Kettlebell-Training darauf an, dass man es richtig macht, also die richtigen Übungen in der richtigen Intensität und Technik ausführt. Deshalb möchte ich Ihnen zwei Übungen Vorschlagen: den „Swing“ und den „Get Up“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wundermittel“ Protein: Brauchen wir Shakes und Pulver?

Der Swing ist die Grundübung schlechthin. Sie trainiert den Po, den Rücken, die Beine, eigentlich alles. Sie verbessert die Kraft, die Schnellraft, die Koordination. Dabei wird die Kettlebell zwischen den Beinen dynamisch nach vorne und letztlich hoch in den Stand gezogen.

Beim Get Up steht man vom Boden auf, hält die Kettlebell am langen Arm über den Kopf. Die Übung stärkt Koordination, Kraft und Beweglichkeit. Beide Übungen können Sie für eine korrekte Aufführung auf meinem YouTube-Kanal (Work It Training) anschauen. Viel Spaß!