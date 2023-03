„Wundermittel“ Protein: Brauchen wir Shakes und Pulver?

Haben Sie schon mal was von „Whey Protein“ gehört? Das wird gerade überall beworben, soll als Wundermittel gelten um abzunehmen und um die Leistung zu steigern. Aber was ist Whey Protein überhaupt? Es ist das englische Wort für Molke-Eiweiß. Es handelt sich also um Protein, das aus Milch gewonnen wird. Das klingt schon etwas weniger nach Wundermittel.

Aber sollten wir Protein überhaupt in Form von Pulver oder als Shake zu uns nehmen? Zunächst mal: Protein, also Eiweiß, ist wichtig. Der Körper besteht zum großen Teil aus Protein. Muskeln, Bindegewebe, Organe – alles großteils aus Protein. Unser Immunsystem und unsere Hormone sind auch von einer guten Versorgung mit Protein abhängig.

Gesundheit: So viel Protein brauchen wir

Aber wie viel Protein brauchen wir? Die offiziellen Empfehlungen, die den aktuellen Studien immer hinterherhinken, sind in den vergangenen Jahren stetig nach oben korrigiert wurden. Mehr oder weniger sind sich aber alle einig, dass wir täglich nicht weniger als 1,5 Gramm pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht zu uns nehmen sollten. Sie wiegen 80 kg? Dann sollten sie 120 Gramm Protein pro Tag zu sich nehmen. Als absolutes Minimum.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher.

Gehören Sie einer Gruppe mit besonderen Belastungen an, sollten es eher zwei Gramm oder mehr pro Tag und Kilogramm Körpergewicht sein. Das trifft übrigens auf fast alle von uns zu, denn besondere Belastungen sind zum Beispiel Sport, Training, Stress, Alter, Jugend, Krankheit. Sie wiegen 80 Kilo und haben besondere Belastungen? Dann sollten Sie 160 Gramm Protein pro Tag aufnehmen.

Proteinshakes: Das sind Alternativen

Wie schafft man das? Zum Beispiel mit 23 Eiern. Oder 800 Gramm Fleisch. Oder 1,5 Kilogramm Magerquark. Auch in hochwertigen Getreiden und Hülsenfrüchten ist Protein. Es ist also nicht ganz leicht, den Protein-Bedarf nur durch die Nahrung zu decken. Wer das schafft: Super, sehr gut!

Proteinshakes oder Protein-Pulver sind nicht nötig, aber sie machen es leichter, den Tagesbedarf zu decken. Allerdings sind diese Produkte meist nicht billig. Es gibt aber eine sehr große Auswahl: Bioprodukte, vegane Produkte aus Reis, Mandel, stark verarbeitet oder nahezu naturbelassen.

Sie können auch zum Whey Protein greifen. Viele Menschen vertragen es aber nicht gut. Wenn Sie Whey gut vertragen: Greifen Sie zu. Wenn nicht, dann suchen sie sich etwas anderes. Hauptsache, Sie decken ihren Proteinbedarf.