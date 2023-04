MOPO-Fitmacher: Füße gehören nicht nur in Schuhe, sie brauchen auch Training

Füße sind Händen in ihrer Form und Funktionalität ähnlich. Und was machen wir mit unseren Füßen? Wir stecken sie jeden Tag stundenlang in einen Schuh. Was glauben Sie, wie viel von Ihrer Fingerfertigkeit übrig wäre, wenn Sie drei Jahre Fausthandschuhe tragen würden?

Der Fuß büßt, so tatenlos eingezwängt in eine enge Box, viel von seiner Funktionalität ein, nimmt eine starre Position ein – und heraus kommen Platt-, Senk- Spreizfüße, Schmerzen in der Achillessehne oder im Zehengrundgelenk, ein Fersensporn oder sonst eine Diagnose.

Um den Fuß beweglich zu halten, sollten Sie an Ihrem Fußgewölbe arbeiten. Zwischen Ferse und Ballen sollte im Stand die Fußsohle auf der Innenseite erhöht sein, das ist das Fußgewölbe. Es geht nicht darum, dass der Fuß immer in dieser Position steht, aber Sie sollten sie beherrschen. Viele können diese Wölbung gar nicht mehr erzeugen. Sie ist aber für Dämpfung und Schwerpunktkontrolle wichtig.

Drei Übungen für entspannte Füße

Mit folgenden drei Übungen können Sie an der Funktionalität Ihrer Füße arbeiten:

1. Um die Beweglichkeit in der Fußsohle zu erhöhen, massieren Sie morgens und abends für je eine Minute pro Fuß mit einem Ball (Tennisball, Mobilisationsball, kein Igelball) die Fußsohle. Stellen Sie sich auf den Ball und lassen Sie ihn langsam mit Druck von der Ferse bis zum Ballen gleiten.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher.

2. Um die Koordination von Zehen und Fußgelenk zu trainieren, setzen Sie sich so hin, dass ein Fuß frei in der Luft hängt. Können Sie die Zehen hoch und runter bewegen, ohne dass sich der Fuß oder das Knie bewegt? Bewegen sich alle Zehen? Können Sie den großen Zeh unabhängig bewegen? Üben Sie das. Und umgekehrt: Bewegen Sie den Fuß hoch und runter, ohne mit den Zehen zu arbeiten. Führen Sie diese Übung zweimal pro Tag aus, jeweils zehn Wiederholungen mit den Zehen, dann zehn mit dem Fuß.

3. Kräftigen Sie die Fußsohle und erzeugen Sie das Fußgewölbe, indem Sie die Füße im Sitzen auf eine rutschige Unterlage stellen. Oder tragen Sie Socken, das reicht meist. Schauen Sie sich den Abstand von Ferse zum Ballen an und versuchen Sie, sie einander anzunähern. Die Bewegung ist klein, aber wenn Sie es richtig machen, hebt sich Ihr Mittelfuß an und Ihr Fußgewölbe entsteht. Machen Sie das zweimal täglich, jeweils zwei Mal zwölf Wiederholungen pro Fuß. Eine kleine, aber wirkungsvolle Übung.