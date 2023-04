Fünf Kniebeugen am Tag machen Sie gesund und glücklich!

Die Überschrift ist natürlich übertrieben. Für fünf Kniebeugen brauchen Sie vermutlich 15 Sekunden. Eine so kurze sportliche Investition wird keine Wunder bewirken. Ich habe sie aber bewusst gewählt, denn in meinen Augen gibt es kaum eine Übung, die Sie leichter in Ihre Alltags-Routine integrieren können und die Ihnen mit wenig Aufwand so viel bringen wird.

Welchen Nutzen bringen Kniebeugen? Ganz konkret: Ihre Gelenke werden im Alltag nur begrenzt eingesetzt. Verbunden damit werden auch die Potenziale der Muskulatur nur bedingt ausgeschöpft. Einfach gesagt: Durch Kniebeugen lernen Sie, u.a. Ihren Po wieder zu benutzen. Denn anders als bei den allermeisten Menschen ist der Po nicht zum Sitzen gedacht, sondern wichtig für die aufrechte Haltung und den Gang. Schließlich ist der Gluteus maximus der größte Muskel im Körper, für irgendetwas muss er gut sein.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher. Patrick Sun Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher.

Die tiefe Bewegung hilft dabei, die Verschiebung des Oberschenkels im Hüftgelenk zu korrigieren. Stehend und vor allem sitzend wird der Oberschenkel in die vordere Gelenkpfanne gedrückt, in der Hocke wieder nach hinten geschoben. Letzteres haben wir aber mehr oder weniger in den vergangenen Jahrhunderten aus unseren natürlichen Bewegungen eliminiert, indem wir für alle Lebenssituationen Stühle gebaut haben und Toiletten auf Sitzhöhe.

Kniebeugen: So gehen sie richtig

Doch wie führt man eine saubere Kniebeuge aus? Das ist simpel. Die Füße bleiben möglichst gerade, die Fersen auf dem Boden. Der Schwerpunkt sollte auf dem Mittelfuß liegen. Gehen Sie möglichst tief in die Hocke, bis die Wade Kontakt mit dem hinteren Oberschenkel hat. Wenn es Ihnen hilft, dann dürfen die Knie leicht nach außen gehen.

Kinder beispielsweise verbringen übrigens recht viel Zeit in gehockter Haltung – weil diese einfach in uns Menschen drin ist. Je älter die Kids werden, desto weniger stimmt diese Aussage allerdings. Deshalb gilt: Hocken Sie mehr – und beugen Sie die Knie. Entscheidend für den Erfolg im Alltag ist die Kontinuität. Machen Sie das täglich und die Wirkung wird spätestens nach ein paar Wochen deutlich.