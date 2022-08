Experte erklärt: So wichtig ist die richtige Haltung – für alles!

Dass eine gute Körperhaltung wichtig ist, wissen wir. Eine aufrechte Haltung wird als positiv wahrgenommen – genau so, wie eine krumme Haltung negativ auffällt („Kind, sitz gerade!“). Doch warum ist das so?

Tatsächlich ist die richtige Körperhaltung keine Konvention, auf die wir uns alle irgendwann einmal geeinigt haben. Nach dem Motto: „So sieht das schön aus, so machen wir das!“ Oder: „Wir tragen den Ehering hierzulande alle rechts.“

Darum ist die richtige Haltung so wichtig

Nein, es gibt einen Grund für die richtige Haltung: Muskeln und Gelenke haben in unterschiedlichen Winkeln unterschiedlich viel Kraft. Bei einer gebeugten Haltung sind die wichtigsten Gelenke des Körpers in einer ungünstigen Position. Aus dieser Position heraus kann man schlichtweg nicht schnell und kräftig agieren.

Der MOPO-Fitmacher Arlow Pieniak ist Personal Trainer und unterstützt Menschen dabei, nachhaltig ein gesundes, schmerzfreies Leben zu führen – in seinem Studio in Eimsbüttel und als „MOPO-Fitmacher“. Folgen Sie Pieniak auch auf Instagram: @workittraininghamburg Haben Sie eine Frage an unseren Experten? Schreiben Sie uns an fitmacher@mopo.de!

Bei der richtigen Haltung dagegen sind alle Gelenke in einer günstigen Position, also kann ich von hier aus schnell und kraftvoll in alle Richtungen handeln.

Die richtige Haltung sollte man im Idealfall „reflexiv“ einnehmen

Nun ist die gute Haltung aber nichts, was man immer dann einnimmt, wenn einen die Eltern dazu auffordern. Es sollte die Position sein, die man immer und ohne darüber nachzudenken („reflexiv“) inne hat. Es ist wichtig zu verstehen: Die Körperhaltung ist die Anfangsposition für alles. Für jede Übung, die man machen möchte. Für jede sportspezifische Leistung. Für jeden Spaziergang.

Bedeutet im Umkehrschluss: Wenn ich schon falsch anfange, dann kann das, was ich tue, nicht richtig werden. „Ex falso quodlibet“, heißt es auf Lateinisch.

Der Körper braucht die richtigen Voraussetzungen – dann hält er sich gerade

Nun ist das Problem aber: Wer nicht die richtige Körperhaltung halt, dem fehlen dafür schlicht die Voraussetzungen. Was bringt es da also, seinem Kind, Partner, Partnerin, Athleten zu sagen: „Steh gerade!“? Genau. Nichts.

Lesen Sie auch: Hamburger Experte: Man muss nicht bei jedem Training „alles“ geben!

Wie kann man das ändern? Man muss seinem Körper die richtigen Voraussetzungen geben: Gleichgewicht, Koordination, Beweglichkeit, Kraft. Erst dann wird man die für seinen eigenen Körper richtige Haltung einnehmen – sobald der Körper es kann.

Aber wie sieht das nun konkret aus? Ich zeige es Ihnen – und zwar auf Instagram: @workittraininghamburg.