Cortisol: Wunderwaffe gegen Müdigkeit

Ist Ihnen Cortisol ein Begriff? Vermutlich haben Sie aber schon mal etwas von Kortison gehört, der medikamentösen Form von Cortisol. Es kann Leben retten, hat aber Nebenwirkungen. Cortisol ist die körpereigene Variante und wird auch Stresshormon genannt. Das ist allerdings etwas irreführend, denn wer will schon Stress haben. Und ein Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird, kann entsprechend ja auch nicht gut sein. Oder?

Das Gegenteil ist der Fall. Verkürzt: Cortisol macht uns wach. Wir haben Energie, um überhaupt aufzustehen. Schüttet der Körper zu wenig von dem Hormon aus, werden wir krank. Dieser Mangel, der sich in den vergangenen Jahrhunderten kontinuierlich entwickelt hat, kann schwerwiegende Erkrankungen zur Folge haben, unter anderem Burn-out. Natürlich ist das nicht die einzige Ursache, es hilft aber den Mechanismus und die Wirkung von Cortisol im Körper zu verstehen.

Cortisol wird im Körper produziert, vor allen Dingen morgens. Und der Hauptstimulus dafür ist Licht! Tageslicht. Idealerweise steht man morgens auf und tritt erst mal vor die Haustür oder geht auf den Balkon. Wie ist das bei Ihnen? Wie lange dauert es nach dem Aufstehen, bis Sie wirklich Tageslicht bekommen? Eine Stunde? Länger? Und steigen Sie dann direkt in die nächste U-Bahn oder fahren Auto? Das Problem mit dem Tageslicht und der Cortisolausschüttung ist nämlich, dass wir möglichst direkten Kontakt haben sollten.

Für mehr Cortisol-Ausschüttung: Raus ans Licht

Eine sinnvolle Empfehlung, die Ihren ganzen Tag hormonell entscheidend verbessern wird, lautet: Sehen Sie zu, dass Sie innerhalb von 30 Minuten, nachdem Sie morgens die Augen aufgemacht haben, Tageslicht bekommen. Kleine Faustregel: Wenn der Himmel blau ist, reichen schon zwei bis drei Minuten. Wenn es bedeckt ist, nehmen Sie sich eher Zeit für zehn Minuten. Bei Hamburger Schietwetter besser 20 Minuten.

Das könnte Sie auch interessieren: Japanisches Kirschblütenfest: Feuerwerk, eine Königin und ganz viel Tee

Und was bekommen Sie dafür? Sie sind schneller wach, brauchen nicht vier Kaffee, bis Sie ansprechbar sind, sondern vielleicht nur zwei (oder gar keinen). Der Vorteil: Sie können sich den ganzen Tag lang besser konzentrieren. Sie haben wahrscheinlich ein viel geringeres Tief am Nachmittag. Und vor allen Dingen werden Sie abends besser ein- und durchschlafen können, denn all das regelt Cortisol auch.